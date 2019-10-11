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Dolandırıcılara kandı, 200 bin TL’lik altını yol kenarına bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir kamu görevlisi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların talimatıyla 23 bin TL banka havalesi yaptıktan sonra 200 bin TL’lik altını yol kenarına bıraktı.

Dolandırıcılara kandı, 200 bin TL’lik altını yol kenarına bıraktı

Kayseri’de bir kamu görevlisi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların talimatıyla 23 bin TL banka havalesi yaptıktan sonra 200 bin TL’lik altını yol kenarına bıraktı. Polis 5 kişilik çeteyi Aksaray ve Niğde’de yakalayarak gözaltına aldı.
Kayseri’de kami görevlisi 36 yaşındaki C.Y. isimli şahsı arayarak, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahısların fETÖ ve PKK terör örgütüne operasyon yapılacağı ve elindeki altın ve paraları bu operasyonda şahısları yakalamak için kullanacaklarını söyledi.
Panik içinde dolandırıcıların verdiği banka hesaplarına Pınarbaşı ilçesinden 23 bin TL yatıran C.Y., sonrasında dolandırıcıların yaptığı yöndendirme ile 200 bin TL değerindeki altınları bir poşete koyarak Kayseri merkezinde Anbar mahallesinde yol kenarına bıraktı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların Aksaray’dan öncü ve artçı iki ayrı araç ile gelerek C.Y.’nin boşet ile bıraktığı 200 ben TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı.
Yapılan şikayet sonrasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılar tespit edildi. Aksaray ve Niğde illerinde yapılan operasyonda 29 yaşındaki Y.B.A., 36 yaşındaki H.A., 25 yaşındaki H.M. ve 21 yaşındaki İ.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılardan 32 yaşındaki A.K. ise Aksaray’da polis ekiplerince yakalanacağı sırada kiralık araç ile Adana’ya gittiği sırada Pozantı-Adana TEM otoyolunda yol kesilerek yakalandı ve gözaltına alındı.
Yetkililer, yakalanan zanlıların haklarındaki işlemler sonrasında adliyeye sevk edildiğini bildirdi.

Dolandırıcılara kandı, 200 bin TL’lik altını yol kenarına bıraktı

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