HABER

Dolandırıcılara karşı kendisini uyaran polislere inanmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, bankadan 17 bin 500 dolarını çekmek isterken, dolandırıcılara karşı kendisini uyaran sivil polislerin gerçek polis olduğuna inanmayan Ali Erdağ (86), banka şubesinde polislere bastonuyla saldırdı.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, bankadan 17 bin 500 dolarını çekmek isterken, dolandırıcılara karşı kendisini uyaran sivil polislerin gerçek polis olduğuna inanmayan Ali Erdağ (86), banka şubesinde polislere bastonuyla saldırdı. Fenalaşarak, hastaneye kaldırılan Erdağ'ın, telefon dolandırıcılarına 100 bin lira kaptırmaktan son anda kurtarıldığı belirtildi.

Olay, dün, Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Ali Erdağ, gittiği banka şubesinden hesabındaki 17 bin 500 doları çekmek istedi. Telaşlı olmasından şüphelenen banka görevlileri, durumu polise bildirdi. Bankaya gelen Asayiş Şubesi'nde görevli sivil polisler, Erdağ'ı telefon dolandırıcılarına karşı uyardı. Sivil polislerin gerçek polis olduklarına inanmayan Erdağ, iddiaya göre, bankanın içinde bastonuyla polislere saldırdı. Sivil polisler de resmi kıyafetli polislerin bankaya gelmesi için durumu haber merkezine bildirdi. Kısa sürede gelen resmi kıyafetli polislere de tepki gösteren Ali Erdağ, "Para benim param, kime verirsem veririm. Size ne?" diye bağırdı. Parayı çekemeyen ve fenelaşan Ali Erdağ, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ali Erdağ'ın, telefonla arayarak, kendisini polis olarak tanıtan kişiden terör örgütü ile bağlantısının olduğu yalanını öğrendiği, bundan kurtulması için kendisinden 100 bin lira istendiği, bu nedenle bankaya gidip, 17 bin 500 dolarını çekmeye çalıştığı belirlendi. Dolandırılmaktan kurtarılan Ali Erdağ'ın polislere teşekkür ettiği bildirildi.

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
Kendilerini 'vali' diye tanıtıp, iş insanlarını dolandırdılarKendilerini 'vali' diye tanıtıp, iş insanlarını dolandırdılar
İmalathanedeki yangında Suriyeli 2 işçi ölüİmalathanedeki yangında Suriyeli 2 işçi ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.