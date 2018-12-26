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Dolandırıcılara yönelik 3 büyük ilde eş zamanlı operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 23:28 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 2 ilde polis, kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp, işsiz üniversiteli gençler ile devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşları iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çete elemanlarına eş zamanlı operasyon yaptı.

Dolandırıcılara yönelik 3 büyük ilde eş zamanlı operasyon

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA merkezli 2 ilde polis, kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp, işsiz üniversiteli gençler ile devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşları iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çete elemanlarına eş zamanlı operasyon yaptı. 'Aylak' ismi verilen operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2017 -2018 yılı içerisinde Ankara genelinde unvan kullanarak işe koyma vaadinde bulunan bir çete tespit edildi. Alınan iznin ardından soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu tarz olayları mercek altına aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde, şüphelilerin işsiz mağdurlara sosyal paylaşım sitelerinden ulaştığı belirlendi. Derinleştirilen araştırmalar sonucunda, şüphelilerin kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp, işsiz üniversite mezunları ile devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşlara 'iş sahibi' yapma vaadinde bulundukları saptandı.
2 YILDA 100 BİN LİRALIK VURGUN
Bunun üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda çete üyelerinin saklandığı yerler tek tek tespit edildi. Ankara, Konya ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı 'Aylak' operasyonuyla, örgüt lideri ‘Aylak’ lakaplı Adem S. ile birlikte söz konusu suçları işlediği tespit edilen toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çetenin, bu yöntemle 100 bin TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.
TÜM SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde ise işsiz olduklarını, buna rağmen kendilerini bürokrat ve üst düzey yetkili olarak tanıtıp, açtıkları sözde ofisle mağdurların gözünü boyadıklarını ve iş sahibi yapma bahanesiyle vatandaşları dolandırdıklarını itiraf ettiler. Yaklaşık 2 yılda 18 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Dolandırıcılara yönelik 3 büyük ilde eş zamanlı operasyon

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