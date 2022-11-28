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Dolandırıcılardan 12 milyon TL'lik vurgun! Lüks otellerin internet sitelerini kopyalamışlar

28.11.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar bu kez lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla 180 turisti 12 milyon 346 bin lira dolandırdı. Suç örgütünü 5 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Muğla merkezli 15 ilde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda cep telefonu, tablet, sim kart, hard disk ve dizüstü bilgisayar ile birlikte 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca mermisi ele geçirildi.

Dolandırıcılardan 12 milyon TL'lik vurgun! Lüks otellerin internet sitelerini kopyalamışlar

Dolandırıcılar bu kez lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp 12 milyon TL'lik sahte rezervasyon vurgunu yaptı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, Muğla başta olmak üzere diğer illerde bulunan turistik otellerinin internet sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandırdıkları belirlenen suç örgütünü 5 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

19 SAHTE ŞİRKET KURMUŞLAR

Suç örgütünün 19 sahte şirket kurarak, banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte siteler üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 yerli ve yabancı tatilciyi 12 milyon 346 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

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"27 CEP TELEFONU, 9 TABLET, 42 SİM KART..."

Şüpheliler yönelik 26 Kasım'da Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 sim kart, 6 harddisk, 6 dizüstü bilgisayar, 1 pos cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlerie yönelik not defterleri, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca 12 tabanca mermisi ele geçirildi.

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25 GÖZALTI

25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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dolandırıcılık Muğla operasyon

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