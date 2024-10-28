Dolandırıcılardan, evleneceklere 'çeyiz' tuzağı! E-ticaret sitesini birebir kopyalayıp kandırdılar

Türkiye'de günümüzün en büyük sorunlarından biri dolandırıcılık. Dolandırıcılar buldukları yeni yöntemler ile her gün onlarca insanı mağdur ediyor. Bu kez hedeflerinde ise evlenecek olan vatandaşlar vardı.
Geçen ay nişanlanan R.D., sosyal medyada gördüğü ve içerisinde ütü ile robot süpürge olan uygun fiyatlı çeyiz paketini satın almak istedi. Satıcı ile iletişime geçen R.D., yurt dışına çıkacağı için ürünlerini uygun fiyata satmak istediğini söyleyen satıcı ile 28 bin liraya anlaştı.
Dolandırıcı, herkesten tarafından bilinen bir e-ticaret sitesinin görünüm özelliklerini kullanarak bir kopya oluşturdu ve linki kadına ileterek ödemeyi buradan yapmasını istedi. R.D. ödeme aşamasında kişi adı, soyadı, IBAN numarası ve sipariş numarasını doğru bir şekilde doldurdu. Satıcı, kargoyu saat 16.00 sıralarında bırakacağını söyleyerek R.D.’den telefon numarasını istedi.
Daha sonra e-ticaret sitesinin WhatsApp hattı üzerinden ulaştığını belirten bir kişi, R.D.’yi arayarak, ödeme sırasında bir aksaklık yaşandığını ve paraya ulaşamadıklarını belirtti.
R.D.’nin ikinci defa ödeme yapması gerektiğini ifade eden bu kişi, eğer hemen ödeme yapmazsa bir önceki paranın da kendisine iade edilmeyip devlet hazinesine aktarılacağını söyledi. R.D. daha sonra bir ödeme daha gerçekleştirdi.
Toplamda 56 bin lira ödeyen R.D., bir süre sonra satıcı tarafından engellenince dolandırıldığını anladı, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.
(DHA)