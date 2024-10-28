Dolandırıcılardan, evleneceklere 'çeyiz' tuzağı! E-ticaret sitesini birebir kopyalayıp kandırdılar

Türkiye'de günümüzün en büyük sorunlarından biri dolandırıcılık. Dolandırıcılar buldukları yeni yöntemler ile her gün onlarca insanı mağdur ediyor. Bu kez hedeflerinde ise evlenecek olan vatandaşlar vardı.

28 BİN LİRAYA ANLAŞTILAR

Geçen ay nişanlanan R.D., sosyal medyada gördüğü ve içerisinde ütü ile robot süpürge olan uygun fiyatlı çeyiz paketini satın almak istedi. Satıcı ile iletişime geçen R.D., yurt dışına çıkacağı için ürünlerini uygun fiyata satmak istediğini söyleyen satıcı ile 28 bin liraya anlaştı.

BİLİNEN BİR E-TİCARET SİTESİNİN GÖRÜNÜMÜNÜ KOPYALADI

Dolandırıcı, herkesten tarafından bilinen bir e-ticaret sitesinin görünüm özelliklerini kullanarak bir kopya oluşturdu ve linki kadına ileterek ödemeyi buradan yapmasını istedi. R.D. ödeme aşamasında kişi adı, soyadı, IBAN numarası ve sipariş numarasını doğru bir şekilde doldurdu. Satıcı, kargoyu saat 16.00 sıralarında bırakacağını söyleyerek R.D.’den telefon numarasını istedi.

AKSAKLIK YAŞANDIĞINI VE PARAYA ULAŞAMADIKLARINI SÖYLEDİ

Daha sonra e-ticaret sitesinin WhatsApp hattı üzerinden ulaştığını belirten bir kişi, R.D.’yi arayarak, ödeme sırasında bir aksaklık yaşandığını ve paraya ulaşamadıklarını belirtti.

ÖDEME YAPMAZSA İLK ÖDEMENİN DEVLET HAZİNESİNE AKTARILACAĞINI SÖYLEDİ

R.D.’nin ikinci defa ödeme yapması gerektiğini ifade eden bu kişi, eğer hemen ödeme yapmazsa bir önceki paranın da kendisine iade edilmeyip devlet hazinesine aktarılacağını söyledi. R.D. daha sonra bir ödeme daha gerçekleştirdi.

SATICI TARAFINDAN ENGELLENİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Toplamda 56 bin lira ödeyen R.D., bir süre sonra satıcı tarafından engellenince dolandırıldığını anladı, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır