Dolandırıcılardan pes dedirten koronavirüs tuzağı!

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında hükümetler salgın hastalıktan etkilenen vatandaşlar ve kurumlar için destek paketleri açıklarken, çevrim içi dolandırıcılar bu durumu istismar ederek para kazanmaya çalışıyor.

Pandemi önlemleri nedeniyle birçok şirket işini askıya almak zorunda kalırken, bazı çalışanlar zorunlu olarak izne çıkmak, çalışma saatlerini azaltmak ve hatta işlerini kaybetmekle yüzleşti. Bu durum karşısında salgının sonuçlarını hafifletmek için dünyanın dört bir yanındaki yönetimler, şirketleri ve vatandaşları desteklemek için vergi indirimi, nakit tazminat gibi adımlar atıyor. Ancak salgın mağdurlarına mali yardım vadedenler sadece hükümetler değil. Dolandırıcılar da bu işin içinde ancak vaatleri fayda yerine zarara yol açıyor.

ZARARLI UYGULAMAYA YÖNLENDİREREK KONTROLÜ ELE GEÇİRİYORLAR

Uzmanlar, yakın zaman önce insanları Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal tazminat başvurusunda bulunmaya teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi Türkçe kimlik avı web sitesi tespit etti. Bunlardan bazıları Türk hükümet yetkililerinin kaynaklarını taklit ediyordu. Tazminatı talep etmek için kullanıcıların .apk uzantılı bir uygulama indirmesi gerekiyordu. Kaspersky, bu uygulamanın Android Truva Atı (Trojan-Dropper.AndroidOS.Hqwar.cf) içerdiğini ortaya çıkardı. Truva Atı yüklendiğinde kullanıcının sistemine başka kötü amaçlı yazılımlar yükleyebiliyor ve cihazın denetimini siber suçlulara devredebiliyor.