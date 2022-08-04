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Dolandırıcıların dolandırıcılara yaptığı şaşkına çevirdi! Ortadan kayboldular

04.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir grup dolandırıcının, başka dolandırıcılara yaptığı şaşkına çevirdi. Adının yolsuzluk soruşturmasında geçtiği yalanıyla tuzağa düşürdükleri yaşlı adamdan parasını çekmesini isteyen şüpheliler, parayı alması için başka kişilerle anlaştı. Yaşlı adamdan parasını alan 'aracı' dolandırıcılar ise daha sonra sırra kadem bastı. Bu sayede elde ettikleri gelirle lüks yaşam süren 3 kişi yakalanırken, asıl dolandırıcılar ise aranıyor...

Dolandırıcıların dolandırıcılara yaptığı şaşkına çevirdi! Ortadan kayboldular

Başkent Ankara'da yaşanan bir dolandırıcılık olayı şaşkına çevirdi. 71 yaşındaki M.N.'yi arayan ve adının yolsuzluk soruşturmasına karıştığını söyleyen dolandırıcılar, yaşlı adamdan bankadaki parasını çekmesini istedi. Şebeke, parayı almak için ise taşeron dolandırıcılarla anlaştı. Yaşlı adamın parasını alan ve asıl şebekeye ulaştırmayan dolandırıcılar ortadan kayboldu...

"YOLSUZLUK" YALANI

Ankara’da tuzağa düşürdükleri 71 yaşındaki M.N.’yi arayan dolandırıcılar yaşlı adama, isminin yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini ve bankadaki parasını çekmesi gerektiğini söyledi. Paranın adli emanet bürosunda kalacağı yalanını öne süren dolandırıcılara inanan M.N., banka hesabında bulunan 43 bin 800 doların hepsini çekti.

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PARAYI ALIP KAYBOLDULAR

Yaşlı adamın parasını kendileri giderek almak istemeyen dolandırıcılar ise parayı teslim almak için T.E.D, U.E, ve Ö.Ö. isimli üç dolandırıcı ile anlaştı. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 şahıs yaşlı adamdan aldıkları parayla birlikte sırra kadem bastı ve işbirlikçileri olan esas dolandırıcılarla irtibata geçmedi.

TAŞERON DOLANDIRICILAR YAKALANDI

M.N.'nin şikayetçi olmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı alan T.E.D, U.E, ve Ö.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin yanı sıra izledikleri 80 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinin ardından T.E.D., U.E., ve Ö.Ö.’yü Ankara girişinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ALIP LÜKS MEKANLARDA EĞLENMİŞLER

Zanlıların dolandırdıkları paralarla kendilerine otomobil, motosiklet ve cep telefonu aldıkları, lüks mekanlarda eğlenerek haksız elde ettikleri parayı harcadıkları öğrenildi. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise, çeşitli modellerde lüks cep telefonları, pompalı tüfek ve M.N.’den kalan 9 bin 100 dolar ele geçirildi. Ele geçirilirken paralar sahibine iade edilirken, esas dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara dolandırıcı
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