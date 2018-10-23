Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelen şikayetler üzerine, trafik kazasında kullanılmaz hale gelen araç sahiplerini sigorta şirketinden arıyormuş gibi yaparak dolandırdığı ileri sürülen çetenin üyelerini tespit etti. Polis, çete liderinin Okan K. olduğunu kardeşi Eren K.’nın sigortacı gibi davranarak vatandaşı aradığını ve annesi Aynur E.’nin ise banka hesaplarını kullandırdığını belirledi.

'POLİS CİNLERİMDEN HIZLI ÇIKTI'

20 kişiyi yaklaşık 200 bin lira dolandıran 4’ü kadın 20 kişi gözaltına alındıktan sonra Çete lideri Okan K.’nın bulunduğu 3 kişi tutuklanırken 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dolandırdıkları paralarla kentin en lüks semtlerinde göl manzaralı villalarda oturan zanlıların, VIP minibüs kiralayarak bara gidip eğlendiklerini tespit eden ekipler, şebekede bir medyumun da olduğunu belirledi. Polis, halk arasında ‘Mert Hoca’ diye tanınan medyum Niyazi A.'yı araştırdı. 21 yıl önce adam öldürme suçundan cezaevine giren ve 2000 yılında çıkan aftan yararlanarak serbest kalan Aydın’ın sosyal medya üzerinden yurt dışında başta Almanya olmak üzere bir çok ülke insanına ve Türkiye'nin 81 ilinden özellikle kadınlara fal bakarak muska yaptığı tespit edildi.