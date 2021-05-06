Dolandırıcıların yeni hedefi anneler günü! Linke sakın tıklamayın

Tam kapanma nedeniyle 'Anneler Günü' için hediye almak isteyenlerin tercihi internet siteleri oldu. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcılar, "Anneler Günü" için dünyaca ünlü firmaların fotoğraf ve isimlerini kullanarak sözde çekiliş linki gönderiyor.

Linke tıklandığınızda çekilişe katılma şartı olarak bu çekilişin WhatsApp üzerinden paylaşılması talep ediliyor.

Mesaj kişi listesinden birinden geldiği için de siber dolandırıcılar "Fishing" yani "Oltalama" olarak tabir edilen dolandırıcılık türünü kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

AYLIK ABONELİK İLE TELEFON FATURALARINA YANSITILIYOR

Gönderilen linke tıklayanları "Ayakkabı kazandınız, hediyeyi almak için bilgilerinizi giriniz" ibaresi karşılıyor. Aynı zamanda SMS atılıp onay mesajı ile birlikte aylık abonelik yapılarak, GSM faturasına belli bir miktar ücret yansıtılıyor. Bazı casus yazılımlar ile telefon içerisindeki bilgiler de çalınabiliyor.

"BU SEFER DE ANNELER GÜNÜ'NÜ FIRSAT BİLDİLER"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu sefer de 'Anneler Günü'nü fırsat bildiler. 'Anneler Günü'ne özel spor ayakkabı çekilişi gerçekleştirilecektir' deniyor ve bir de link bulunuyor. Bu linke tıkladıktan sonra önünüze bir çark geliyor. Bir spor ayakkabı kazandığınız ortaya çıkıyor. Bir form dolduruyorsunuz. Formda adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz, şifrelerinizi giriyorsunuz" diye konuştu.