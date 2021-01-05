Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı! Bu tuzağa düşmeyin

Çin'den Türkiye'ye ilk koronavirüs aşıları geçen hafta geldi. Aşıların, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nda incelemeleri başladı. Aşıların 14 gün sürecek olan araştırma çalışmaları devam ederken siber dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları dolandırmaya başladı. Telefonlara SMS ya da e-posta yoluyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, banka ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, vatandaşları gönderdikleri mesajlarla resmi internet sitelerine çok benzeyen uygulamalara yönlendiriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken ise bu sitelerin gerçek olanıyla tek farkı 1 harf ya da rakam. Bu nedenle internet sitelerinin adresleri dikkatle incelenmeli. Ayrıca uzmanlar vatandaşları, aşıların ücretsiz yapılacağını ve bu konuda hiç kimsenin para talep edemeyeceği konusunda uyarıyor. AŞI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Aşı sürecinin nasıl olacağını anlatan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "İnaktive virüs aşısı geçtiğimiz hafta ülkemize geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nda incelemeler başladı. Yaklaşık olarak 2 hafta sürecek bir süreç bizi bekliyor. Sonrasında aşılar eğer ülkemiz standartlarına uygun bulunursa serbest bırakma sertifikasını alıp aşılar uygulanmaya başlanacak. Tabi bu aşılar uygulanmaya başlanmadan önce Sağlık Bakanlığı aşıların uygulanacağına dair bilgilendirmeyi yapacak. Aynı zamanda öncelikli aşılama grubunda olan kişiler e-Nabız aracılığıyla bu risk gruplarında olup olmadığını veya aşılama sırasının kendilerine gelip gelmediğini görebilecekler. Burada e-Nabız kullanmayan kişiler için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 184 numaralı hattı hizmet verecek. Yine bu hattan da aşılama için risk grubunda olup olmadıklarını, daha doğrusu öncelikli grupta olup olmadıklarını görebilecekler. Aşama aşama kişilerin aşı sırası geldikçe buraya 'aşı olabilirsin' şeklinde bir bilgilendirme gelecek. Ama kişiler buraya kendileri, kendi hesaplarıyla giriş yaparak kullanıcı adlarıyla, şifreleriyle giriş yaparak bunları görebilecekler. Bunun dışında yine Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 184 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alabilecekler e-Nabız kullanmayanlar. Aşılama sırası kendilerine geldiğinde aile sağlığı merkezleriyle iletişime geçerek randevu oluşturmaları gerekecek veya 182 numaralı Merkezi Hastane Randevu Sistemiyle(MHRS) aşı için randevu oluşturabilecekler" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI SİZDEN BANKA HESAP NUMARANIZI, KREDİ KARTI NUMARANIZI KESİNLİKLE TALEP ETMEZ" Kayıpmaz, sürecin nasıl işlediğini anlattıktan sonra, "Burada Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere bir kısa mesaj veya elektronik posta gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" diyerek şunlara dikkat çekiyor: "Hele hele sizin kişisel bilgilerinizi toplamaya çalışırken sizden kredi kartı, banka hesap numarası gibi bilgilerinizi isteyen web sayfalarına veya dolandırıcılık içerikli kısa mesajlara, elektronik postalara vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Böyle bir uygulama yoktur. Burada uygulama e-Nabız'dan ve 184 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Sistemi'nden yapılacaktır. Yani sizlere aşıyla ilgili bir kısa mesaj gelmesi veya elektronik posta gelmesi söz konusu değildir. Zaten şu anda da ülkemizde aşılama başlamış değildir. Eğer size böyle bir mesaj veya elektronik posta gelirse bunun şüpheli olduğunu göz önünde bulundurmalısınız ve kesinlikle bu mesajlardaki bağlantıya tıklayarak kişisel bilgilerinizi vermemelisiniz. Kimlik bilgileriniz olabilir, banka hesap numaralarınız olabilir, kredi kartı bilgileriniz olabilir, bunları kesinlikle paylaşmamalısınız. Sağlık Bakanlığı sizden banka hesap numaranızı, kredi kartı numaranızı kesinlikle talep etmez. Ülkemize gelen inaktive virüs aşısının vatandaşlarımıza ücretsiz olarak yapılacağını zaten daha önce Sağlık Bakanımız duyurmuştu. Bu inaktive aşılar için bir ücret talep edilmesi şu an için söz konusu değildir. Bu aşıları ücretli biçimde yapacağını birileri size mesaj veya elektronik posta yoluyla iletiyorsa çok büyük olasılıkla dolandırıcıdır."