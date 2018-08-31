Dolandırıcıların yeni tuzağı 'beklenmeyen' kargo

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - SON günlerde dolandırıcılar kargo şirketlerini kullanarak vatandaşları tuzağa düşürüyor. Adrese gelen 'beklenmeyen' kargonun ödemesini yapan vatandaşlar, ödedikleri paranın karşılığı olmayan ürünlerle karşılaşıyor.

Dolandırıcılar her gün başka bir yöntemle vatandaşları tuzağına düşürüyor. Son günlerde sıkça rastlanan yeni yöntemler arasında 'beklenmeyen' kargo tuzağı yer alıyor. Kargo şirketleri aracılığıyla karşı ödemeli gönderilen kargolarla vatandaşlar mağdur ediliyor. Vatandaşlar, ya ödedikleri paranın karşılığı olmayan ürünlerle karşılaşıyor ya da kargoda hiçbir ürün olmadığını görüyor.

Antalya'da dolandırıcıların beklenmeyen kargoyla tuzağa düşürmek istediği Meltem Y., böyle bir kargo beklemediğini, karşı ödemeli olduğunu öğrenince şüphelendiğini ve almadığını söyledi. Sonrasında kargoyu gönderen şirketin bilgilerini internette arattığında irtibat numarası bulamadığını söyleyen Meltem Y., "Aynı isimde başka bir şirket olduğunu gördüm ve aradım. Şirketin yetkilileri, 1 ay içerisinde yaklaşık 750 kişinin bu durum nedeniyle aradığını, tamamen isim benzerliği olduğunu söylediler. Adresimi nereden bulduklarını bilmiyorum. Konu hakkında Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundum" dedi.

'TUTANAK TUTUN'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, ellerinde bu konuyla ilgili çok şikayet olduğunu belirtti. Gündüz, "Bu tür kargolar adresinize ulaştığında yapacağınız şeyler var. Vatandaşlar gelen paketi görme hakkına sahiptir. Kargo çalışanı 'paketi açamam' dediği takdirde, hemen bir tutanak tutun ve savcılığa suç duyurusunda bulunun. Bilinçli tüketici, hakkını arayan tüketicidir" diye konuştu.

'NE ÇIKACAĞI SÜRPRİZ'

Bu tür durumlarda gönderici hakkında şikayette bulunulması gerektiğini kaydeden Gündüz, "Bu tür firmalarla anlaşmalı kargo şirketleri var. Paketi getiren kargocu 'Açamam' dediği zaman tüketici paketi alıyor. İçerisinden ne çıkacağı ise sürpriz. Tüketiciye kargo geldiği zaman, kargocu paketi tutanakla açmak zorunda. Mağdur olan vatandaşlarımız şikayetleri için Ticaret İl Müdürlüğü'ne, parasal bir kayıp varsa Tüketici hakem heyetlerine başvurulabilir. Ayrıca şirket hakkında savcılığa nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulabilir" dedi.

'KAPIDA KONTROL EDİN'

Vatandaşların haklarını kullanmasını gerektiğini söyleyen Gündüz, "Televizyonda gördüğünüz bir ürünü almak istediğiniz takdirde yayının hemen altındaki bantta, '6502 sayılı tüketici hukukuna uygundur' ibaresi olması gerekiyor. Kimi kurumsal şirketler bu konuda daha duyarlı ve satış yaparken kapıda kontrol etme garantisi sunuyor. Beklediğiniz ürün için de kargoyu açma hakkınızı kullanarak kontrol edin. Eğer ürün kırık veya hasar görmüşse tutanak tutun ve geri iade edin" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

