Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Kopya site'yle villa vurgununun boyutu 100 milyon lira

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki ultra lüks villaları kiralayan şirketler, son aylarda internet sayfalarını bire bir kopyalayıp hayali satış ve kiralama yapan dolandırıcıların hedefine girdi. Turistik beldede dubleks, tripleks açık-kapalı havuzları bulunan 4 bin villayı kiralayan 125 şirket, dolandırıcıların web sayfalarını kopyalaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Web sayfası üzerinden lüks statüsüne göre haftalığı 5 bin ile 30 bin lira arasında kiralanan villaları seçen, şirketlerin web sayfalarının kopyasını yapan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan ve koronavirüs yüzünden izole tatil isteyenleri tuzağına düşürüyor. Gerçek şirketlerin verdiği haftalık fiyatların yarı fiyatına, ilave olarak peşin ödemede ise yüzde 10 indirim yapan dolandırıcılar, para hesaplarına geçtikten sonra ortadan kayboluyor. 'KİŞİYE DEĞİL, ŞİRKET SAHİBİNE ÖDEME YAPIN' Kalkan Mahallesi'nde 5 yıldır villa turizmi yapan ve porföyünde 615 villa olan Mehmet Agah Canki, bölgede 4 bin civarında villanın haftalık kiralandığını söyledi. Kalkan'da 125 firmanın bu işi yaptığını belirten Canki, bölgede villa kiralamak isteyen tatilcileri, "Kişiye değil, şirket hesabına ödeme yapın" diye uyardı. Canki, "Dolandırılanların tamamı, şahıs hesaplarına ödeme yapmış kişiler. TÜRSAB üyesi acente şirketlerinden kiralama yapılmalı" dedi.

'2 BİNDEN FAZLA İNSAN MAĞDUR' Villa kiralaması yapılan web sayfalarında, acenta sorgulaması yapılan linklerin adreslerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Canki, "Dolandırılanlardan ofise gelen 20 kişi oldu. Villa kiralayan her şirkete, bu kadar kişinin ulaştığını düşünürsek, 2 binden fazla insan mağdur. Bu da aşağı yukarı 100 milyon liralık vurgunu gösteriyor. Dolandırılan misafirler, hak aramakta geri duruyor. Utanıyorlar, bu durumun gizli kalmasını istiyorlar" diye konuştu. Koronavirüs sürecinde izole tatil amacıyla villa tatiline ilginin arttığını söyleyen Canki, "Bu durum villaların hızla dolmasına neden oldu. Villa bulamayanlar dolandırıcıların tuzağına düştü. Bir acentanın dolu dediği villanın başka yerde boş olması mümkün değil. En fazla indirim 1000 lira olur, 1500 lira olur. 5- 6 bin lira indirim yapılıyorsa bu duruma şüpheli bakmak lazım" şeklinde konuştu. 'FİYATI UCUZ OLDUĞU İÇİN ÇOK CAZİP GELİYOR' 5 yıldır hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden onlarca kişiye villa kiralayan ve elinde 800 ultra lüks villa portföyü olan turizmci Ahmet Serter, dolandırıcılarla mücadele etmenin zor olduğunu belirterek, "Bu arkadaşlar işi resmen çözmüşler" dedi. Serter, şirketinin kiraladığı villayı, dolandırıcıların açtığı kopya sitede görünce büyük şok yaşadığını söyledi. Hayali villa kiralayan kişiyle konuşma anlarını cep telefonu kamerasına da kaydeden Serter, "Bizim bünyemizdeki 11 bin 950 lira olan villayı 8 bin liradan pazarlıyorlar. Vatandaşların dikkat etmesi gereken şey şu. Fiyatı ucuz olduğu için çok cazip geliyor, hemen kanabiliyor. Hatta dolandırıcılar bütün parayı ödersen yüzde 10 daha indirim alırsın diyor. Kazançlı olduğunuzu, ucuza kapattığınızı düşünüyorsunuz. Birçok misafir buraya geldi, hepsi yolda kaldı" dedi.