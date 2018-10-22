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Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin 17 ilinde internet üzerinden numara değiştiren programlarla, hastane ve adliye veznedarlarının müdürlerinin telefonlarını, kendi telefonlarına yükleyerek dolandırıcılık yapan 1'i  kadın 5 kişi yakalandı.  Kendilerine gelen telefonlarda  "Kaza yaptım acele para lazım" dyerek yardım isteyen amirlerinin telefon numarasını gören ve hiçbir şeyden şüphelenmeyen veznedarların, istenen miktarda paraları şüphelenmeden verilen hesap numaralarına aktardığı öğrenildi.

Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'nin 17 ilinde internet üzerinden numara değiştiren programlarla, hastane ve adliye veznedarlarının müdürlerinin telefonlarını, kendi telefonlarına yükleyerek dolandırıcılık yapan 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Kendilerine gelen telefonlarda "Kaza yaptım acele para lazım" dyerek yardım isteyen amirlerinin telefon numarasını gören ve hiçbir şeyden şüphelenmeyen veznedarların, istenen miktarda paraları şüphelenmeden verilen hesap numaralarına aktardığı öğrenildi.

Şüphelilerin Nisan ayından bu yana aynı yöntemi kullanarak 850 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Şebekenin çete lideri Kamil A. ve iki adamının bir ay önce yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

108 KİŞİ BAŞVURDU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Nisan ayından bu yana sürdürülen operasyonda yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. 89 mağdurun Cumhuriyet savcılığına, 19'unun da polise başvurması üzerine 11 Nisan 2018 tarihinde soruşturma açılmıştı.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıkarıldı. Şüpheliler internette numara değiştirme programlarını kullanarak, kendi telefonlarına bazı kişilerin telefonlarını yüklüyor ve yüklediği kişi gibi başkalarını arayabiliyordu. Şüpheliler hastane ve adliye veznedarlarını aradıklarında, veznedarların telefonlarında amirlerinin kayıtlı numaraları gözüküyordu. Bu yüzden "Kaza yaptım acele para lazım.", "Çocuğum hasta oldu sen bana para gönder gelince ben sana vereceğim." gibi bahanelerle isteklerde bulununca da şüphelenmeden hesap numaralarına istenen parayı gönderiyorlardı. Şüphelilerin aktarılan parayı hemen çektiği, bir kaç saat içinde dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından veznedarların şikayetçi olduğu belirlendi.

17 İLDE YAPMIŞLAR

Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak İstanbul, Çanakkale, Aydın, Erzurum, Trabzon, Denizli'nin aralarında bulunduğu 17 ilde hırsızlık yaptıkları ve 850 bin lira para topladığı öğrenildi.

450 BANKA HESAP KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Polisin önceki gün yaptığı operasyonda olayları gerçekleştirdiği iddia edilen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 450 banka hesap kartı ile 48 adet sahte isimle alınmış telefon numarası ele geçirildi. Öte yandan çete lideri Kamil A. ile 2 adamının bir ay önce düzenlenen operasyonla yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adiyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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