Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'nin 17 ilinde internet üzerinden numara değiştiren programlarla, hastane ve adliye veznedarlarının müdürlerinin telefonlarını, kendi telefonlarına yükleyerek dolandırıcılık yapan 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Kendilerine gelen telefonlarda "Kaza yaptım acele para lazım" dyerek yardım isteyen amirlerinin telefon numarasını gören ve hiçbir şeyden şüphelenmeyen veznedarların, istenen miktarda paraları şüphelenmeden verilen hesap numaralarına aktardığı öğrenildi.

Şüphelilerin Nisan ayından bu yana aynı yöntemi kullanarak 850 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Şebekenin çete lideri Kamil A. ve iki adamının bir ay önce yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

108 KİŞİ BAŞVURDU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Nisan ayından bu yana sürdürülen operasyonda yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. 89 mağdurun Cumhuriyet savcılığına, 19'unun da polise başvurması üzerine 11 Nisan 2018 tarihinde soruşturma açılmıştı.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI