Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! 500 liralık market çeki alanlar adına banka hesabı açtılar

Herkesi şaşkına uğratan dolandırıcılık olayının adresi bu kez Osmaniye oldu. Alınan bilgilere göre Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına hazırlanmış ve değeri 500'er lira olan market çekleri 12 bin 500 kişiye dağıtıldı.

ÇEKLERİ ALANLAR ADINA BANKA HESAPLARI AÇILDI

İddialara göre bu hediye çeklerinin karşılığında ise vatandaşların kimlik bilgileri alındı. Bazı vatandaşların ise videoları çekildi. Sonraki süreçte ise kimlik bilgileri alınan vatandaşlar adına bankalardan hesap açıldığı aktarıldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, yapılan incelemede açılan bazı hesaplarda para giriş çıkışları olduğunu belirledi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Ö., Mert B., Nazlıcan İ., Haşim İ., Ufuk Ö., Ezgi B., Tuğçe Nur T. ve Sultan B. kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Filiz A. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, ifadelerinde, banka hesapları açılmasıyla ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirterek haklarındaki suçlamaları reddetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak Osmaniye Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada 5 bin 192 mağdurun ifadesinin alındığı belirtilerek, mağdur vatandaşların herhangi bir maddi zararının olmadığı bildirildi.