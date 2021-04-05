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  4. Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes dedirtti! Özellikle o kişileri seçiyorlar

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes dedirtti! Özellikle o kişileri seçiyorlar

05.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de kendilerini ‘Cumhuriyet Savcısı’ olarak tanıtan dolandırıcılar, haklarında yürütülen soruşturmalardan kurtarma veya arama kararı olan kişilere ulaşarak uyuşturucu ve para talep ederek dolandırmak isterken yakalandı.

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes dedirtti! Özellikle o kişileri seçiyorlar

Denizli’de bir çete kendilerini ‘Cumhuriyet Savcısı’ olarak tanıtarak haklarında soruşturma yürütülen veya aranma kararı olan şahıslara ulaşarak dolandırmak istedi.

KENDİLERİNİ KURTARABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Vatandaşlara haklarında yürütülen soruşturmadan kendilerini kurtarabileceklerini veya arama kaydı olan kişilerin haklarında yer alan 'aranıyor' kaydını kaldırabileceklerini söyledi.

Karşılığında ise uyuşturucu ve para isteyen 4 şüpheliyi polis ekipleri takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardında adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Denizli
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