Dolandırıcılarından 10 milyonluk vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti...

İstanbul ve Balıkesir'de birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıkan ve toplamda 10 milyon liraya yakın gelir elde ettikleri öğrenilen 6 kişilik dolandırıcılık çetesi, polisin incelemesi sonrası yakalanarak tutuklandı.

BU YOLLA PARA İSTİYORLARMIŞ...

Şüphelilerin telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para istedikleri ya da şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık sistemi üzerinden kendi hesaplarına para aktarımı yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul'da çeşitli adreslerde operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Bursa'da ikamet eden bir şüpheli ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul'a gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. (29), Ş.Ö. (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44) ve N.Y. (40) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A.G. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

