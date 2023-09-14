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  4. Dolandırıcılarından 10 milyonluk vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti...

Dolandırıcılarından 10 milyonluk vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti...

14.09.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 6 şüphelinin, telefonla ulaştıkları kişileri 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Dolandırıcıların kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttığı ortaya çıkarken yöntemleri de deşifre edildi.

Dolandırıcılarından 10 milyonluk vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti...

İstanbul ve Balıkesir'de birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıkan ve toplamda 10 milyon liraya yakın gelir elde ettikleri öğrenilen 6 kişilik dolandırıcılık çetesi, polisin incelemesi sonrası yakalanarak tutuklandı.

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BU YOLLA PARA İSTİYORLARMIŞ...

Şüphelilerin telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para istedikleri ya da şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık sistemi üzerinden kendi hesaplarına para aktarımı yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul'da çeşitli adreslerde operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Bursa'da ikamet eden bir şüpheli ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul'a gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. (29), Ş.Ö. (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44) ve N.Y. (40) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A.G. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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İstanbul dolandırıcılar

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