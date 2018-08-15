Dolandırıcılığa karşı polisten banka yöneticilerine bilgilendirme

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde artış gösteren telefon dolandırıcılığı olaylarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis, durumlarından şüphelenilen, yüklü miktarda para çeken ve yatıran kişilerin takip edilmeleri konusunda banka müdürlerini bilgilendirip, destek istedi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Menteşe İlçe Emniyet, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerinin koordinesinde, bankaların yöneticileri ile toplantı düzenlendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda Asayiş Şube Müdürü Mehmet Temel, dolandırıcılık olayları, suçlu profilleri, mağdur profilleri ve dolandırıcıların kullandığı yöntemler konusunda bilgiler verdi. Temel, telefon dolandırıcılarının özelliklerini şöyle sıraladı:

"Kendinden emin ve kararlı bir ses tonu ile konuşmaktadırlar. Anlattıkları senaryo ile korku ve panik hissi yaşatırlar. İnandırıcı olmak için fonda telsiz sesi gibi kurgular kullanırlar. Güven kazanmak için kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtırlar. Arada sordukları sorularla bilgi toplarlar, senaryolarını bu bilgiler doğrultusunda şekillendirerek inandırıcı olmaya çalışırlar. Bazı durumlarda farklı bahanelerle saatlerce telefonunun kapatılmasına izin vermezler. Böylece sizin yakınlarınızla görüşüp yardım almanızı ve yalanlarının ortaya çıkmasını önlerler. Korkutarak veya insani duygularınızı suistimal ederek yardım talep ederler. Bunu, sizi baskı altına alarak yaparlar. Her geçen gün bahanelerine yenilerini ekleyerek, sizi kandırmanın ve dolandırmanın yeni yollarını bulmaya çalışırlar."

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ise polis, asker, hakim, savcı ve diğer meslek gruplarından hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan kontör, altın, para isteyemeyeceğini belirterek, benzer olaylarla karşılaşılması halinde vakit geçirilmeden polis veya jandarmaya başvurulmasını istedi.

Toplantıda ayrıca, banka müdürlerinden, durumlarından şüphelenilen, yüklü miktarda para çeken ve yatıran kişilerin takip edilmeleri konusunda destek istendi.

Öte yandan, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların uyarılması amacıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarına yazı, vatandaşlara da dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı amacıyla toplu mesaj gönderildi. Mesajda, kendisini savcı ve polis olarak tanıtan kişilere karşı uyanık olunması ve para gönderilmemesi istendi.

FOTOĞRAFLI

