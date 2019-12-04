Dolandırıcılığın böylesi: Boğaz manzaralı yalı tutup sahte banka şubesi açtılar

İstanbul’da kurdukları sahte banka aracılığıyla iş adamlarını ve şirketleri dolandıran şebekeye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında dava açılırken şebekenin dolandırıcılıktaki akılalmaz yöntemi hayrete düşürdü.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, İstanbul’da Eurobank Kos SH. A. adında sahte bir banka şubesi kuran dolandırıcılar, ihaleye girecek şirketlere düşük komisyonlu milyonluk teminat mektupları verdi. Şebeke sahte banka vurgununa başlamadan önce, Antalya’da kurdukları bir holdingin enerji, madencilik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren dev bir şirket olduğu algısı için yurt içi ve yurt dışındaki medya organlarında reklam haberleri yaptırdı.

Boğaz manzaralı yalı tutup milyonluk ihaleler için düşük ücretli teminat mektubu düzenlediler

Holding için gerekli imajın sağlanmasının ardından şebeke Üsküdar Salacak’ta Boğaz manzaralı bir yalı tutarak sözde banka şubesi için harekete geçti. Şebeke üyeleri Eurobank Kos. SH. A. İstanbul şubesi unvanlı sahte bankanın çekleriyle sahte banka için bir de bina kiraladı. Şebeke üyeleri daha sonra ağlarına düşürdükleri şirketlere girdikleri milyonluk ihaleler için düşük maliyetli teminat mektubu düzenlenmeye başladı. Teminat mektuplarının bir süre sonra geçersiz olduğunun ortaya çıkmasıyla dolandırılan şirketlerin şikayetiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de konuyla ilgili kapsamlı inceleme yürüttü.