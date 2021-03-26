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Dolandırıcılığın böylesi görülmedi

26.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de markete gelen bir kişi, reyondaki elektronik ürünlerini sanki daha önceden almış gibi iade etti ve parasını çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy’de markete gelen bir kişi, reyondaki elektronik ürünlerini sanki daha önceden almış gibi iade etti ve parasını çalarak kayıplara karıştı. Pişkin hırsızın o anları kameraya yansıdı.
Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen bir şahıs, reyonları dolaşmaya başladı. Şahıs, bir reyonda bulunan elektronik ürünlerini sanki daha önce marketten almış gibi kasaya getirip iade etmek istediğini söyledi. Kasa da aslında hiç satın almadığı ürünleri iade eden ve parasını alan şahıs ,daha sonra marketten çıkarak hızla uzaklaştı. O anlar ise marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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