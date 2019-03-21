HABER

Dolandırıcılık çetesi çökertildi, çete lideri ATM'den parayı çekerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Serik ilçesinde, birçok ilde dolandırıcılık olayı gerçekleştiren çetenin 2 üyesi yakalandı.

Dolandırıcılık çetesi çökertildi, çete lideri ATM'den parayı çekerken yakalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde, birçok ilde dolandırıcılık olayı gerçekleştiren çetenin 2 üyesi yakalandı. Şüphelilerin verdiği ifadelerin ardından çete lideri olduğu belirlenen Gürcistan uyruklu İ.G.’de, Artvin’de çetenin son olayının ardından kendisine gönderilen parayı ATM’den çekerken suçüstü yakalandı.
Antalya’da ve birçok ilde telefon dolandırıcılığı yaşandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yurt dışında bulunan organize suç örgütü liderlerinin Türkiye'de birçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek, bu bilgilerden ev telefonlarını arayıp, kendilerini asker veya polis olarak tanıttıklarını ve bununla toplamda 75 bin TL’lik dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiklerini belirledi. Son olarak çete üyesi 2 kişinin Serik'e bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bir kişiyi telefonla arayıp, kendilerini jandarma olarak tanıttıkları, evinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedikleri ardından ev sahibini ikna ederek evdeki altınları alıp kaçtıkları tespit edildi.
Ev sahibinin ifadesi ve jandarmanın incelemelerinin ardından çete üyesi 2 kişinin merkezde oturan H.A. ve B.Ş. olduğu belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada elde edildiği değerlendirilen 20 bin lirayla bir miktar altın ele geçirildi. Şüphelilerin altınların bir kısmını da kuyumcuya bozdurarak, nakde çevirdiği anlaşıldı.
ÇETE LİDERİ ARTVİN'DE YAKALANDI
Şüphelilerin elde ettikleri paraların bir kısmını organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen kişiye banka aracılığıyla havale ettikleri, bir kısmını da kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi. 2 şüpheli tarafından adına para havale edilen Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G., Artvin'in Hopa ilçesinde ATM’den para çekmeye çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan 2 çete üyesinin altınları bozdurduğu kuyumcu S.Ö. de yakalanırken, jandarma 75 bin TL’nin 60 bin Tl’sini ele geçirdi. Dolandırıcılık şüphelileri H.A. ve B.Ş. ile kuyumcu S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G.'nin ise Artvin'de işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Dolandırıcılık çetesi çökertildi, çete lideri ATM'den parayı çekerken yakalandıDolandırıcılık çetesi çökertildi, çete lideri ATM'den parayı çekerken yakalandı

İşte dünyanın en lüks aracı İşte dünyanın en lüks aracı
'Ölü buldum' dediği arkadaşının kati zanlısı olarak gözaltına alındı'Ölü buldum' dediği arkadaşının kati zanlısı olarak gözaltına alındı
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia'nın babasına gözaltı yokGiresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia'nın babasına gözaltı yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.