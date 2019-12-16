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Dolandırıcılık çetesine operasyon: 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 21:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, insanların duygularını istismar edip, dolandırmak suretiyle yüz binlerce lira haksız kazanç sağlayan ve 20 binden fazla kişinin bilgilerini ele geçiren 6 şüpheli, polisin operasyonunda gözaltına alındı.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, insanların duygularını istismar edip, dolandırmak suretiyle yüz binlerce lira haksız kazanç sağlayan ve 20 binden fazla kişinin bilgilerini ele geçiren 6 şüpheli, polisin operasyonunda gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin, mağdurlara söylediklerinin yazılı olduğu dokümanların da aralarında bulunduğu çok sayıda materyal ele geçirildi. 6 kişi, tutuklandı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli vakıf, dernek, Kur'an kursu gibi kurum ve kuruluşların isimlerini kullanıp, insanların duygularını istismar etmek suretiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
YAYIN EVİ ADI ALTINDA İLETİŞİM MERKEZİ YAPMIŞLAR
Yapılan ihbarları değerlendiren KOM ekipleri, Kumluca'da yayın evi adı altında faaliyet gösteren iş yerini, şüphelilerin iletişim merkezi gibi kullandığını tespit etti. Şüphelilerin, yardıma muhtaç insanlara veya sosyal sorumluluk amacıyla kurulmuş kuruluşların adını istismar ederek 50 TL ile 300 TL arasında değişen miktarlarda yardım talebinde bulunduğu, bazı vatandaşları ise her ay arayarak düzenli olarak para talebinde bulunduğu belirlendi.
BİR YILDA YÜZ BİNLERCE LİRA HAKSIZ KAZANÇ
Mağdurların daha önceden yapmış oldukları yardımları da kayıt altına alıp, ad, soyad, adres gibi kişisel bilgileri veri depolamaya yarayan özel programla kayıt altına alan şüphelilerin, bu program sayesinde 20 binden fazla kişinin bilgisini elinde bulundurduğu ve bu yöntemle sadece bir yılda yüz binlerce lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
34 İLDE BİRÇOK KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR
Şüphelilerin 34 ilde bu yolla birçok kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. Soruşturma sürecinde tespiti yapılan mağdurların beyanlarının alınması için 34 ilin emniyet birimiyle bağlantı kuruldu. Tespiti yapılan mağdurlar bilgilendirilerek şikayetleri alındı. Şüphelilere yardım amaçlı destek olan mağdurlar, yoksul çocuklara, Kur'an kurslarına, sosyal yardım kuruluşlarına yardımcı olma düşüncesiyle bu paraları verdiklerini, bu şekilde kendilerini istismar eden dolandırıcılardan şikayetçi olduklarını söyledi. Şüphelilerin herhangi bir vakıf ya da dernek faaliyeti altında yasal olarak bağış toplamadığı da ortaya çıkarıldı.
4 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ
Ekipler yapılan çalışmaların ardından 11 Aralık'ta Kumluca'da 1'i iş yeri olmak üzere 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda G.N., S.K., M.S., İ.Y., A.Ö. ve H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar, hard disk, cep telefonu ve mağdurlara söylenecek metinlerin yazılı bulunduğu dokümanlar ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 6 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin Türkiye'nin birçok ilinde mağdur ettikleri kişilere yönelik tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

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