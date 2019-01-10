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Dolandırıcılık çetesinin lideri dizi oyuncusu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 12:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarından milyonluk vurgun yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişilik çete liderinin, dizi oyuncusu Hüseyin K.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 4 ilde, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarından milyonluk vurgun yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişilik çete liderinin, dizi oyuncusu Hüseyin K. olduğu ortaya çıktı.

​Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktaran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Tutuklananlardan, çetenin lideri olduğu iddia edilen Hüseyin K.'nın, dizi oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Hüseyin K.'nın, bir dönem izlenme rekorları kıran bir dizide doktor karakterini canlandırdığı belirtildi. Hüseyin K.'nın , 2014 yılında sahibi olduğu şirketin battığını öne sürüp, yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ifade edildi.

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