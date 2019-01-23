HABER

Dolandırıcılık için haberleşme programı geliştirmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

Bartın'da bankaların ATM'sine kopyalama düzeneği koyarak memurların maaşlarını çektikleri iddiasıyla 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Şüphelilerin, yakalanmamak için kendi geliştirdikleri uygulama üzerinden haberleştikleri ve konuşmalarında birbirlerine lakaplarıyla hitap ettikleri tespit edildi

Bartın'da banka ATM'lerine kopyalama düzeneği koyarak memurların maaşlarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kentteki ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak memurların maaşlarını çeken şüphelilerin yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, kart kopyalama olaylarının sadece Bartın ile sınırlı kalmadığı, Karabük, Zonguldak, Bursa, Konya, Aksaray ve Kayseri'de de gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin örgütlü şekilde ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatı ve küçük kameralar sayesinde yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığını ortaya çıkaran ekipler, İstanbul, Mardin ve Şırnak'ta düzenledikleri operasyonlarla D.K, F.B, S.Ç, Ö.K. ve R.B'yi yakaladı.

Şüphelilerden R.B. başka bir suçtan tutuklanırken, diğer 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Haberleşme için uygulama programı geliştirmişler

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle de bağlantısının olduğu ve evlerinde yapılan aramada vatandaşlara ait hesap bilgilerinin yüklü olduğu çok sayıda banka kartı bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti, bilişim sistemlerini engelleme bozma ve verileri ele geçirme, hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kayıtlarının olduğu da belirlenmiştir. Bununla birlikte şüphelilerin yakalanmamak için kendi geliştirdikleri uygulama programı üzerinden haberleşme sağladıkları ve kendi aralarında konuşurken bile kendi isimlerini söylemedikleri, lakaplarıyla birbirlerine hitap ettikleri anlaşılmıştır. Ayrıca örgüt suç ağına, genellikle dikkat çekilmemesi için sabıkası olmayan, paraya ihtiyacı olan kadınları düşürdükleri ve bu kadınlara çok düşük bir ücret vererek yanlarında kopyalama işine çıkartıp çalıştırdıkları saptanmıştır."

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akınıÇingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını
Karacabey'de yaralı bulunan şahin bir daha uçamayacakKaracabey'de yaralı bulunan şahin bir daha uçamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATM banka kartı bartın düzenek kart kopya operasyon şüpheli

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kan donduran olay! Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu...

Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu!

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Muhasebeci Özlem için istenen ceza belli oldu! 20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı

Muhasebeci Özlem... 20 iş adamından 100 milyonluk vurgun!

Eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk beraat etti

Eski 3. Kolordu Komutanı beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.