Dolandırıcılık için haberleşme programı geliştirmişler

Polis ekipleri, kart kopyalama olaylarının sadece Bartın ile sınırlı kalmadığı, Karabük, Zonguldak, Bursa, Konya, Aksaray ve Kayseri'de de gerçekleştirildiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle de bağlantısının olduğu ve evlerinde yapılan aramada vatandaşlara ait hesap bilgilerinin yüklü olduğu çok sayıda banka kartı bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti, bilişim sistemlerini engelleme bozma ve verileri ele geçirme, hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kayıtlarının olduğu da belirlenmiştir. Bununla birlikte şüphelilerin yakalanmamak için kendi geliştirdikleri uygulama programı üzerinden haberleşme sağladıkları ve kendi aralarında konuşurken bile kendi isimlerini söylemedikleri, lakaplarıyla birbirlerine hitap ettikleri anlaşılmıştır. Ayrıca örgüt suç ağına, genellikle dikkat çekilmemesi için sabıkası olmayan, paraya ihtiyacı olan kadınları düşürdükleri ve bu kadınlara çok düşük bir ücret vererek yanlarında kopyalama işine çıkartıp çalıştırdıkları saptanmıştır."

