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Dolandırıcılık sanığına 5 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

Kayseri'de, internetten araç almak isteyen kişiyi dolandıran sanığa 5 yıl hapis cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, araç satışı yapılan bir internet sitesi üzerinden ilan veren ve kapora olarak bin lirasını aldığı kişiyi dolandıran sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki Ender Öner Kayaaltı ile sanık avukatı hazır bulundu. Sanık Serkan Demirtaş ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Savcı mütalaasında "dolandırıcılık" suçundan kaydı bulunan sanığın, bu suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Demirtaş, pişman olduğunu belirterek müşteki Kayaaltı'ndan özür diledi.

Müşteki Kayaaltı ise araç satışı yapılan bir internet sitesi üzerinden ilan veren sanığa önce 700 lira, sonra 300 lira olmak üzere bin lira kapora verdiğini ve dolandırıldığını anlattı.

Zararının giderilmediğini belirten Kayaaltı, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Demirtaş'a "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis, 2 bin 500 lira adli para cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
dava dolandırıcılık Kayseri

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