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Dolandırıcılık soruşturmasında 50 milyon liralık vurgun ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye’de Ermeni, Rum, Musevi, İtalyan ve Fransız gibi yabancılara ait olduğu belirlenen ve sahipleri yurtdışında yaşayan ya da vefat etmiş kişilerin gayrimenkullerini usulsüz yöntemlerle ele geçiren suç örgütü deşifre olurken, zanlıların gerçekleştirdikleri vurgunun boyutları da ortaya çıktı.

Türkiye’de Ermeni, Rum, Musevi, İtalyan ve Fransız gibi yabancılara ait olduğu belirlenen ve sahipleri yurtdışında yaşayan ya da vefat etmiş kişilerin gayrimenkullerini usulsüz yöntemlerle ele geçiren suç örgütü deşifre olurken, zanlıların gerçekleştirdikleri vurgunun boyutları da ortaya çıktı. İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda gözaltı sayısı 6’ya yükselirken, 50 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık suçları bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul, Edirne ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, haklarında yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi 7 kişiden 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarda bugün 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltının 6’ya yükseldiği öğrenildi.
Suç örgütünün, yabancı ülkede ikamet edip Türkiye’de gayrimenkulleri olan ve bir şekilde sahipsiz mülkleri bulduktan sonra bu taşınmazlarız sahiplerini, varislerini araştırıp haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarılmıştı.
Söz konusu kişilerin 17’nin üzerinde taşınmaz gayrimenkulünü usulsüz yöntemlerle ele geçiren suç örgütü tümüyle deşifre olurken, şebekenin gerçekleştirdiği vurgunun boyutları da ortaya çıktı. Şüphelilerin şu ana kadar elde ettikleri haksız kazancın 50 milyon lira olduğu öğrenildi.
Öte yandan yakalanan 6 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, aranan 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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