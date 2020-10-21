Dolandırıcılık suçlusu şimdi de cinsel saldırıdan yargılanacak

Eskişehir’de müteahhitlik yapan ve 112 kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandırması sonucu 113 yıl 10 ay hapse mahkum edilen sanığa, cezaevinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Eskişehir’de 112 kişiye aynı evleri satarak 7 milyon lira dolandıran Cem A. hakkında suç duyurusunda bulunularak dava açıldı. 2008 yılında açılan ve yaklaşık 3 sene süren dava sonucunda Cem A., 113 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Aynı cezaevinde hükümlü olarak bulunan U.K. (25), kaldıkları koğuşun bahçesinde Cem A.’nın 3 ay boyunca her gün cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek cezaevi yönetimine şikayette bulundu. Yönetimin durumu Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına iletmesi sonucunda 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Cem A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan en az 12 yıl hapis cezası istendi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Cem A.’nın iddianamedeki ifadesinde, “İddialar doğru değildir, U.K. koğuşa geldiğinden beri hiç yaklaşmadım. Sadece U.K.’yı sürekli idareye yazı yazması ve küfürlü konuşmasından dolayı uyardım. İddiaları doğru değildir, asla ona karşı böyle bir eylemim olmadı” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu muayene bulgularının iddianame ile uyumlu olduğunu tespit etti

Hazırlanan iddianamede bulunan U.K.’nın iddialarının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı raporuyla uyumlu olduğu tespit edildi. Raporda, “U.K. hakkında, fiziksel, genital ve ruhsal muayene bulgularının birlikte değerlendirildiğinde ifadesi ile uyumlu olarak anal penetrasyon şeklinde vücut dokunulmazlığının cinsel yoldan ihlal edildiğini destekler nitelikte olduğu tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

