HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolandırıcılık şüphelisinden ilginç çıkış: "Cinayet var cinayet"

Dolandırıcılık şüphelisinden ilginç çıkış: "Cinayet var cinayet"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:35 | Son Güncelleme

Mersin’de bir şahıstan 108 bin liralık makaron alan, ardından adamı oyalayarak kaçan 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de bir şahıstan 108 bin liralık makaron alan, ardından adamı oyalayarak kaçan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorusuna şüphelilerden biri, "Cinayet var, cinayet. Dolandırıcılık değil de cinayet var" diye cevap verdi.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giden V.U. isimli müşteki, 2 kişiyle 108 bin 500 liralık tütün makaron ticaretinde anlaştıklarını, şahısların malları getirdikleri kamyonete yüklediğini, yolda yemek yeme bahanesiyle kendisini oyalayarak kaçtıklarını, parasını alamadığı için dolandırdığını belirterek, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, PTS kayıtları ile olay yeri ve çevresinden elde ettiği güvenlik kameralarını tek tek izledi. Yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, yaptığı detaylı incelemede şahısların M.Ç. ile F.K. olduğunu da belirledi. Ayrıca ekipler, makaron yükünün bulunduğu yere indirilmesini sağlayan kişinin de A.B. olduğunu tespit etti. Şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, M.Ç. ve F.K.’yi Adıyaman’da, A.B.’yi ise Mersin’de gözaltına aldı.

"Dolandırıcılık değil de cinayet var"
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin “dolandırıcılık iddiasıyla ilgili ne söylemek istersiniz” sorusuna ilginç çıkış yapan şüphelilerden biri, "Cinayet var cinayet. Dolandırıcılık değil de cinayet var. 3 kişi ağır yaralı, yoğun bakımda" cevap verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Bilim Kurulu üyesi: Rapor verdi, Kapadokya'dan fotoğraf paylaştıBilim Kurulu üyesi: Rapor verdi, Kapadokya'dan fotoğraf paylaştı
Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız... Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız...
1/
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Diğer Haberler
Kum fırtınası koronavirüsü taşır mı? Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı
Kum fırtınası koronavirüsü taşır mı? Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı
Son dakika! Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Bakan Selçuk'tan anlamlı mesaj: İyi ki varsın öğretmenim
Bakan Selçuk'tan anlamlı mesaj: İyi ki varsın öğretmenim
Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uzmanı uyardı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı? DSİ'den açıklama
İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı?
'Tahtalı Köyü'nün ismini duyan şaşırıyor
Bu köyün ismini duyan şaşırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.