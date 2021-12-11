Dolandırıcılık şüphelisinden müştekinin avukatına şaşırtan sözler! "Ben hayaletim"

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin adliyeye sevkini takip etmek için Mersin'den geldiği belirlenen Ö.Ç'nin, tutuklulardan A.Ö'nün hesabını kullandığı belirlendi.

"BEN HAYALETİM, BENİ SİZİN DEVLETİNİZ BULAMAZ"

Adliyede gözaltına alınan Ö.Ç'nin müşteki avukatı F.A'ya, "Ben hayaletim, beni sizin devletiniz bulamaz." dediği öğrenildi.

"DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ" SEBEBİYLE TUTUKLANDI

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen ve telefon şifresini vermeyen Ö.Ç, "delilleri karartma ihtimali" olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Aralık'ta "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 18'ini yakalamıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 zanlı tutuklanmıştı. (AA)



