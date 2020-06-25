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"Dolandırıcılık tarihinde askerdim" diyen şüphelinin parayı banka şubesinden çektiği ortaya çıktı

ADANA HABERLERİ  | 25.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil parçası satışı bahanesiyle bir kişiyi 400 lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianamede, sanığın "suç tarihinde asker olduğunu, zaten blokeli hesabına da para yatırılmadığını" ileri sürmesine rağmen şube veznesinde işlem yaptığının kamera kayıtlarıyla tespit edildiği belirtildi

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, otomobil parçası satışı bahanesiyle bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanığın "suç tarihinde asker olduğunu, zaten blokeli hesabına da para yatırılmadığını" ileri sürmesine rağmen şube veznesinden nakit çektiğinin belirlendiği yer aldı.

Savcılıkça dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık A.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Otomobil parçası satışı bahanesiyle bir kişiyi 400 lira dolandırdığı iddia edilen A.B. hakkında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, HTS baz istasyonu analizlerine ilişkin bilirkişi raporu ve tutanaklara yer verilen iddianamede, "suç eylemi" ve sanıkla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

İddianamede mağdur F.A'nın, internet sitesinde A.B'ye ait bir otomobil parçası ilanı görmesi üzerine sanıkla telefonla irtibat kurduğu ve 400 lira kapora gönderilmesi karşılığında ürün satışı için anlaştıkları belirtildi.

Müştekinin, 400 lira kaporayı banka hesabına göndermesine rağmen A.B'nin otomobil parçasını kargolamadığı ve F.A. ile iletişimi kestiği iddianamede aktarıldı.

- Savunmasını deliller çürüttü

İddianamede, sanığın "suç tarihinde asker olduğunu, zaten blokeli hesabına da para yatırılmadığını" ileri sürmesine rağmen belirtilen zaman diliminde şube veznesinden nakit çekmesinin kamera kayıtlarıyla tespit edildiği yer aldı.

Sanığın, otomobil parçası satışı için ilan verdiği internet sitesine yabancı uyruklu bir kişiye ait telefon numarası koyduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, ilan profilinin erişim IP numarasının da A.B'nin kullanmadığını öne sürdüğü GSM hattına ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

HTS baz istasyonu analizlerine ilişkin bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, sanığın suç tarihinde kullanmadığını belirttiği GSM hattının sinyallerine, iddialarının aksine ikametinin yakınındaki istasyonda rastlandığı, müşteki ve sanığın numaralarının birbirleriyle iletişiminin belirlendiği aktarıldı.

Sanık A.B. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Suç esnasında kullanılan telefon hattı bana ait değildir. Ben internet üzerinden herhangi bir satış yapmadım. Banka hesabım blokelidir. Ayrıca belirtilen tarihte askerlik yapıyordum. Kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Suçlamaları reddediyorum. Müştekiyi tanımıyorum." iddiasında bulundu.

Dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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