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Dolandırıcılık ve cinayetten aranan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 15:02 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 20 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Sinem Ö.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 20 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Sinem Ö. ile cinayet suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dursun G., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar bürosu ekipleri, dolandırıcılık suçundan aranan Sinem Ö.'yü kent merkezindeki bir evde yakaladı. Ekipler, adam öldürme suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Dursun G.'yi de başka bir evde yakalayıp gözaltına aldı. Sinem Ö. sevk edildiği adliyede Sulh ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Dursun G. de adliyedeki işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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