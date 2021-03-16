HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolandırıcılıkla suçlanan eğitimci: "Usulsüz bir şey yapmadım"

Dolandırıcılıkla suçlanan eğitimci: "Usulsüz bir şey yapmadım"

16.03.2021 09:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da ablasını, yeğenini ve birçok kişiyi kurduğu özel eğitim merkezine ortak etme vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Nuray F., “Ben bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum.

Adana’da ablasını, yeğenini ve birçok kişiyi kurduğu özel eğitim merkezine ortak etme vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Nuray F., “Ben bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Usulsüz, yasalara aykırı hiçbir şey yapmadım. Zaten ben de bir öğretmenim. Yasalarla iç içe yaşıyorum ve bu bana yakışmaz” dedi.
Geçtiğimiz hafta Fadime Özsu, kardeşi Nuray F.’nin kendisini, oğlu Ali Doğan Özsu’yu ve birçok kişiyi kurduğu özel eğitim merkezine ortak etme vaadiyle dolandırdığını öne sürdü. Bu sırada Ali Acar isimli bir mağdur ise kendisinin dolandırılmasının yanı sıra tehdit edildiğini ve ‘Seni Cemal Kaşıkçı gibi öldürürüz. Kimse cesedini bulamaz’ dendiğini söyledi. Dolandırıldıklarını öne süren mağdurların haber olmasının ardından iddiaların odağındaki Nuray F., gazetecilere konuştu.
Dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen Nuray F., “Ben bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu hakaret, tehdit ve rencide edici davranışlardan dolayı kendimi savunma gereği buldum. Ablamdan herhangi bir altın veya para almadım. Çünkü ablamın böyle para verecek gücü yok. Kendisini zor geçindiren bir insan” diye konuştu.
Ali Acar’ın da tefeci olduğunu, kendisinin kimseyi dolandırmadığını iddia eden Nuray F., “Ali Acar’a herhangi bir şekilde borcum yoktur. Borcumun tamamını kendisine ödedim. Beni rencide etmek adına ve bazı şeyleri örtbas etmek adına benim karşıma çıkmaktadırlar. Ben usulsüz hiçbir şekilde tebligat yollamadım. Usulsüz hiçbir şey, yasalara aykırı hiçbir şey yapmadım ben. Zaten ben de bir öğretmenim. Yasalarla iç içe yaşıyorum ve bu bana yakışmaz” ifadelerini kullandı.
Ali Acar’ı tehdit etmediğini de söyleyen Nuray F., “Ben kimseyi tehdit etmedim. Tehdit edebilecek durumda değilim. Benim öyle bir kişiliğim yok. Kimseyi tehdit etmedim. Kimseye hakaret etmedim, kimseye zorla bir şey yapmadım. Herkes bana neden cephe aldı bilmiyorum” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Trabzon'da umutlandıran haberTrabzon'da umutlandıran haber
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

En Çok Okunan Haberler

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Yolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

Yolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

Son anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar

Son anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Düzce'de dehşet! Tartıştığı karısını bıçakla öldürüp intihar etti

Dehşet! Çocukların çığlığına koştular

Dünya Vicdan Günü nedir? Dünya Vicdan Günü ne zaman? Rachel Corrie kimdir?

16 Mart Dünya Vicdan Günü nedir?

Nesli tükenme tehlikesi altında! Hint gölet balıkçıl kuşu, donmak üzereyken bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Donmak üzereyken bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.