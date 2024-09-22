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  4. Dolandırıcılıkta son nokta: Fatih’te ‘kaza yaptım’ yalanıyla 250 bin dolarlık hırsızlık!

Dolandırıcılıkta son nokta: Fatih’te ‘kaza yaptım’ yalanıyla 250 bin dolarlık hırsızlık!

22.09.2024 17:56
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Fatih’te çalıştığı iş yerini dolandırmaya çalışan Hacı B.K. (31) isimli şahsın yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Döviz bürosundan alan iş yerine ait 250 bin doları "Arabayla kaza yaptım, otomobilden çalındı" dolandırmaya çalıştı. Hırsızlığa tradik kazası süsü vermeye çalışan Hacı B.K.’yı güvenlik kameraları ele verdi.

İstanbul Fatih’te 17 Ağustos Çarşamba günü Kapalıçarşı'da akıllara durgunluk getiren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Döviz bürosuna giderek çalıştığı iş yerine ait 250 bin doları alan Hacı B.K., Vatan Caddesi'nde kaza yaptığını, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığını ve o sırada içinde paraların bulunduğu çantanın otomobilinden çalındığını belirtti.

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''KAZA OLUNCA PARALAR ÇALINDI'' DİYE İDDİA ETTİ

Hacı B.K.'nın ilk etapta polise verdiği ifadede, "Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren firma sahibinin yönlendirmesiyle döviz bürosundan paraları aldım. Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına bırakacaktım. Ancak kaza olunca paralar çalındı" dedi.

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GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Döviz bürosundan aldığı paraları çalmaya çalışan şahsın ifadesindeki çelişkiler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında Hacı B.K.'nın sözde kazadan önce Nuri Osmaniye Camii tuvaletine gittiğini ve burada kardeşiyle buluştuğunu belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinde Hacı B.K.'nın kardeşinin tuvalet çıkışında bel kısmında bir şişkinlik olduğu fark edildi. Kaza görüntülerinde ise şüphelinin bir anda direksiyonu kırarak karşı şeride geçtiğini ve karşıdan gelen araçla çarpıştığı görüldü.

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OLAYIN DÜZMECE OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Olaya trafik kazası izlenimi vererek parayı çaldığı değerlendirilen Hacı B.K. Esenyurt'ta, tuvalette buluştuğu kardeşi Serkan K. ise Samsun'da gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan Hacı B.K., olayın bir düzmece olduğunu ve parayı çalmak için plan yaptıklarını itiraf etti. Şüphelinin paranın bir bölümünü harcadığı kalan bölümünü ise Serkan K.'ya teslim ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Serkan K.'nın evinde yapılan aramada çalının paranın 210 bin doları ele geçirildi.

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ABİ KARDEŞ TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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