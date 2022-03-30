HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunuyor! 'Gölge' lakaplı Gamze Yanak yakalandı

Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunuyor! 'Gölge' lakaplı Gamze Yanak yakalandı

30.03.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yapan ve bu suçtan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı Gamze Yanak (24), polis ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunuyor! 'Gölge' lakaplı Gamze Yanak yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla elektronik eşya satışı yaparak boş kargo gönderip birçok kişiyi aynı yöntemle dolandıran Gamze Yanak'ın Ula ilçesinde olduğu istihbaratına ulaştı.

e9963342e96d552758ab7500f197d231

Bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenen Yanak'ın, e- ticaret sitesinde cep telefonu satışa çıkardığı belirlendi. Alıcı gibi davranan sivil polisler, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Gamze Yanak'ı gözaltına aldı. 'Gölge' lakabıyla tanındığı öğrenilen Yanak, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Casusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında flaş kararCasusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında flaş karar
Türkiye S-400'leri neden Ukrayna'ya vermiyor? Flaş yanıtTürkiye S-400'leri neden Ukrayna'ya vermiyor? Flaş yanıt
İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede tarih belli oldu

3600 ek göstergede tarih belli oldu

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz

Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Akşener'den flaş karar...

İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Akşener'den flaş karar...

İlginizi Çekebilir

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.