Dolandırıcılıktan adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 27’si tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapan kişilere yönelik 3 aylık çalışma sonucunda Şanlıurfa, İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, bilgilerin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 33 şüpheliden 30’u yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27’si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonla 26 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık ise son anda engellenmişti.

