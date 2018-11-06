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Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, 26 kredi kartıyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

BOLU'da, otomobil sürücüsü Aydın G., TEM yolunda durduruldu.

Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, 26 kredi kartıyla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, otomobil sürücüsü Aydın G., TEM yolunda durduruldu. Hakkında dolandırıcılıktan tutuklama kararı bulunan ve 7 suçtan aranan Aydın G., farklı kimlik bilgilerinin olduğu 26 kredi kartıyla yakalandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, şüphe üzerine Aydın G. yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekipler, Aydın G.'nin kimlik kontrolünü yaptı. Aydın G. hakkında, Konya 1'inci Asliye Mahkemesi'nce 'dolandırıcılık' suçundan tutuklama kararı bulunduğu belirlendi. Farklı 7 suçtan da arandığı belirlenen Gökcurak, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise farklı kimlik bilgilerinin olduğu 26 kredi kartı bulundu. Aydın G. , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, 26 kredi kartıyla yakalandı

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