Dolandırıcılıktan yargılananlara tahliye

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK, (DHA) Zonguldak'ta kendilerini savcı olarak tanıtıp telefon açtıkları S.K.'nın(75), para ve ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan C.K.(30) ve İ.P.(25)., tahliye edildi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde geçen 31 Temmuz'da yaşanan olayda, emekli S.K.'yı(75) arayan kişiler 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz' diyerek para istedi. S.K., kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara evinin adresini verdi. Şanlıurfa'dan Zonguldak'a gelen C.K. ve İ.P., 10 bin lira, bin 50 euro, bin dolar ve evdeki tüm ziynet eşyalarını verdi. Parayı alan dolandırıcılar, bir kafede kahvaltı yaptıktan sonra başka bir kişi dolandırmak için adresine gitti. Şüpheliler giderken de para dolu çantayı kafeye emanet bıraktı. Kafe çalışanları durumdan habersiz çantayı kenara koydu. S.K.'nın ihbarı üzerine fiziki takibe alınan dolandırıcılar ikinci işlerinde başarılı olamayınca kafeye geri gitti. Bu sırada müşteri kılığında kafede oturan polisler, adım adım izledikleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan C.K. ve İ.P. hakkında 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar C.K. ve İ.P. ile yakınları katıldı. Mahkemede ifade veren sanıklardan İ.P., kendilerini Mustafa isimli şahsın gönderdiğini anlatarak, İş karşılığı 5'er bin lira alacaktık. Alınan eşyaları ona teslim edecektik. Pişmanım. Biz dolandırıcılık olduğunu bilmiyorduk. Biz parayı aldıktan sonra yakalandık. İçinden bir şey alınmadı. dedi. Benzer ifadeler veren diğer sanık C.K. da, Onların yönlendirmesiyle poşeti aldım. Dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum. Bana 'emaneti alıp gelecesiniz' dendi. Bunlardan bir tanesi müşteki ile irtibat halindeyken diğeri de benle irtibat halindeydi. Müştekiden poşeti alan bendim. 'Bunu alacaksınız size 5'er bin lira vereceğiz' dediler diye konuştu. Dolandırılan S.K. ise kendisini aradıklarında karşıdaki kişinin kendisini 'savcı' olarak tanıttığını anlatarak, Bir buçuk saat telefonda görüştüler. Beni telefonda oyaladılar. Parayı İ.P.'ye verdim. 'Ben savcıyım çabuk parayı gelen kişilere ver' dediler. O kadar hızlı ve çok konuşuyorlardı ki kafam allak bullak oldu. Bende gelenlere parayı verdim dedi. TAHLİYE EDİLDİLER Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar C.K. ve İ.P.'yi 5'er yıl hapis ve 75'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıklar, tutuklulukta kaldıkları süre ve aldıkları hapis cezası dikkate alınarak tahliye edildi. YAKALANMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA Şüphelilerin yakalanma anları ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dolandırıcılık olayından sonra kafede kahvaltı yapan C.K. ve İ.P., ardından para dolu çantayı iş yerine emanet olarak bıraktıkları görülüyor. Arkalarından gelen polis kafede müşteri gibi oturup iki dolandırıcının gelmesini bekliyor. Gelen dolandırıcılar, çantayı almak üzereyken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

