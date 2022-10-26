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  4. Dolandırıcının adını duyan kentte sokağa döküldü, stüdyoda yer kalmadı! Müge Anlı da şaştı kaldı: Ben böyle şey görmedim

Dolandırıcının adını duyan kentte sokağa döküldü, stüdyoda yer kalmadı! Müge Anlı da şaştı kaldı: Ben böyle şey görmedim

26.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşlediği dolandırıcılık olaylarını kast ederek 'Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum' diyen Müge Anlı ekrana taşıdığı olayla şaşkınlığını gizleyemedi. Gaziantep'te meydana gelen olayda M.İ. adlı kişi tarafından önce evlenme vaadiyle kandırıldığını sonra da dolandırıldığını söyleyen kadın, adamın adını duyurduktan sonra stüdyoda adeta yer kalmadı, kentte de pek çok kişi mağdur olduklarını belirterek canlı yayına bağlandı. M.İ.'nin 45 milyonluk vurgun yaptığı öne sürülüyor.

Dolandırıcının adını duyan kentte sokağa döküldü, stüdyoda yer kalmadı! Müge Anlı da şaştı kaldı: Ben böyle şey görmedim

'İnanılmaz bir dolandırıcılık ağının içine düştüğümüzü görüyorum' diyen Müge Anlı, M.İ. adlı kişinin yüzlerce insanı dolandırdığı iddiasını programa taşıdı. Yüzlerce kişiden topladığı paralarla 45 milyonluk vurgun yaptığı öne sürülen M.İ.'nin kentte neredeyse dolandırmadığı kişinin kalmadığı söylendi.

Canlı yayında meydana gelen olayda önce Tuba isimli genç kadın evlilik vaadiyle M.İ. tarafından kandırıldığını ve daha sonra M.İ.'nin yağ işi yaptığını söyleyerek defalarca kendisinden 'Yağ satar, bal satarız' diyerek para aldığını öne sürdü. ''Günlük ortalama 100 bin TL kazanıyorum diyerek bana iş teklifinde bulundu ben de inandım'' diyen genç kadın M.İ.'nin ablasından da paralar aldığını söyledi. Canlı yayın devam ederken M.İ. hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ve programın ilerleyen dakikalarında dolandırmadığı kimse kalmadığı anlaşıldı. Yayına birçok kişi bağlanırken, Gaziantep'te pek çok kişi sokağa dökülürken, mağdur olduklarını öne süren kişiler de stüdyoda yer aldı.

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MÜGE ANLI ŞAŞTI KALDI

'Stüdyoda yer kalmadı' diyen Müge Anlı olay karşısında şaşkınlığını, ''İnanılır gibi değil. Bu kadar dolandırıcılık konusu işledim böylesini ilk kez görüyorum. Saadet zincirini, Çiftlikbank olayını geçti. Bağlanmak isteyenler çok fazla'' diyerek gösterdi.

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'DOLANDIRILMADIM' DİYEN YOK

Mağdur sayısının her geçen dakika arttığı belirtilirken yatalak bir hastanın da dolandırıldığı öne sürüldü. Gaziantep'ten yayın yapan muhabir, ''Burada şu an toplam rakam 18 kişi oldu. 'Dolandırılmadım' diyeni görmedim. Önüne gelen 'Ben de dolandırıldım' deyip rakam belirtiyor. Rakam her geçen dakika artıyor. Mağdurlar çeşitli meblağlarda dolandırıldığını iddia ediyorlar. Her geçen dakika sayıları artmaya devam ediyor'' dedi.

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''EŞİM 3 ARABASINI SATTI''

Yayına konuk olan başka bir kadın da "Benim eşime kredi çektirdi. 'Yağ şeker işi yapıyoruz.' diye evi sattırdı. Eniştemi dolandırdı. 3 tane arabasını sattı. 1 milyon liranın üzerinde… Bunun gibi Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birçok suç duyurusu var." dedi.

''235 BİN DOLANDIRILDIM''

Canlı yayına bağlanan başka bir mağdur ise, "M.İ. beni mart ayında 235 bin TL dolandırdı. Benim personelimin de bu işte rolü var. Birlikte yapıyorlar." ifadelerini kullanırken, başka bir mağdur, "15 bin lira gönderdim. Beni aradı, 'Gümrüğe mal gelmiş, bana 5 bin 600 dolar gönder' dedi" şeklinde konuştu.

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