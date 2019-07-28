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Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Ankara’da kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı çok sayıda vatandaşı dolandıran şahıs, "Jetlag" isimli operasyonla Esenboğa Havalimanı’nda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, telefonla aradığı kişilere kendisini polis veya savcı olarak tanıtan Abit B., kendilerinin suça karıştığını ve aklanmaları için para göndermeleri gerektiklerini söyleyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdı.

Ankara’da kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı çok sayıda vatandaşı dolandıran şahıs, "Jetlag" isimli operasyonla Esenboğa Havalimanı’nda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, telefonla aradığı kişilere kendisini polis veya savcı olarak tanıtan Abit B., kendilerinin suça karıştığını ve aklanmaları için para göndermeleri gerektiklerini söyleyerek çok sayıda vatandaşı dolandırdı. Kandırıldıklarını anlayan vatandaşlar polise başvurunca gerçek ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada zanlının çok sayıda dolandırıcılık yaptığını belirledi. Zanlı, "Jetlag" isimli operasyonla Esenboğa Havalimanı’nda yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan Abit B.’nin üç farklı dolandırıcılık olayından daha kaydının olduğu ve alınan ifadesinde buna benzer dolandırıcılık eylemlerini yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Ankara’ya otobüsle gelen Abit B’nin daha sonra hızlı trenle İstanbul’a geçerek buradan aldığı parayla Ankara’ya uçakla döndüğü belirlendi. Dolandırıcının farklı ulaşım araçları kullanmasının ise dikkat çekmemek için olduğu anlaşıldı.
Yakalandığında üzerinden 500 bin lira çıkan Abit B’nin dikkat çekmemek için terlikle dolaştığı da belirlendi. 3 farklı dolandırıcılık suçundan kaydı olan Abit B’nin dolandırıcılık yoluyla elde ettiği paralarla sayısız uçak seyahatleri yaptığı ve kazandığı millerle Türkiye dışında Katar ve Dubai’de tatil yaparak eğlendiği de ortaya çıktı. Zanlının 500 bin lirasını alarak dolandırdığı bir vatandaşı “Paranızı çekin, Halkbank’a yatıracağız” diye ikna ettiği ortaya çıktı.
Abit B.’nin aynı suçtan Antalya ve Yalova’da da yakalanarak tutuklandığı belirlendi. Buna rağmen akıllanmayan dolandırıcının birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu

Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu
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