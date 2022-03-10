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Dolandırıcıya para göndermek için polisi arayınca dolandırılmaktan kurtarıldı

10.03.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta dolandırıcıya göndereceği paranın transferinde sorun yaşayan kişi, yardım istemek için polisi arayınca dolandırılmaktan kurtarıldı. İlk başta polislere inanmayan ve 120 bin lirayı dolandırıcıların hesabına yatırmaya çalışan kişi, olayın sonunda polislere teşekkür etti. İşte ilginç olayın detayları!

Dolandırıcıya para göndermek için polisi arayınca dolandırılmaktan kurtarıldı

Sinop'un Ada Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Sami S'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, aklanması için verilen banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.

Kendisini arayan kişiye inanan ve gittiği banka şubesinden hesabında bulunan 120 bin lirayı söylenen hesaba yatırmaya çalışan Sami S, sorun yaşayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak para transfer işlemini yapamadığını, bu nedenle parayı elden vermek istediğini aktardı.

Bunun üzerine görevli polis memuru Sami S'ye, kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu, parayı söylenen hesaba yatırmaması gerektiğini belirtti.

Polislere inanmayan ve yine parasını verilen hesaba yatırmaya çalışan Sami S'ye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucu bulunduğu banka şubesinde ulaşıldı.

Polis ekiplerince ikna edilen ve parayı söylenen hesaba yatırması önlenen Sami S. emniyet güçlerine teşekkür ederek kendisini telefonla arayan kişiden şikayetçi oldu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sinop
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