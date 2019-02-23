Dolandırıcıyla telefonla konuşurken çalan kapıyı açınca şok oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kendilerini güvenlik görevlisi olarak olarak tanıtan ve kocasının ellerinde olduğunu söyleyen şahıslara 130 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Dolandırıcıyla konuşurken çalan kapıyı açan kadın, karşısındakinin de dolandırıcıların adamı olduğunu fark edince şok oldu. Merdivendeki itiş kakışın ardından dolandırıcı, kadının elindeki altınları alıp kaçtı.

Olay Dolbazlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksoy ailesinin yaşadığı evin telefonunu arayan dolandırıcılar, telefonu açan Havilet Aksoy’a kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttıktan sonra kocasının karıştığı bir olaydan dolayı ellerinde olduğunu, evdeki altınları toplayıp eve gelecek kuryeye vermesini istedi. Söylenenleri duyduğunda ne yapacağını şaşıran Havilet Aksoy karşısındakinden telefona kocasını vermesini aksi taktirde hiçbir şey yapmayacağını söyledi.

Tüm aile mensuplarının isimlerini tek tek saydılar

Kimliklerinin teröristlerin eline geçtiğini, teröristlerle mücadele edebilmek ve onları yakalayabilmek için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen dolandırıcılar Aksoy’a telefonu açık tutmasını da sıkı sıkı tembih etti. Telefonu her kapattığında hemen yeniden arayan dolandırıcılar ısrarla kocasının senini duymak isteyen kadına ailesinin ve hatta eşinin ailesine mensup herkesin isimlerini sayıp inandırmaya çalıştı. Evde yalnız olduğu için kimseden yardım da alamayan kadının bir süre sonra kapısı çaldı. Kapıyı açan Havilet Aksoy’a telefondaki şahıs, gelen kişiye altınları teslim etmesini söyledi.