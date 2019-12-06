Dolandırılan engelli vatandaşa ’tereyağ gibi eritirim seni’ tehdidi

Muğla’da nişanlandığı kadının barlarda çalıştığını öğrenen yüzde 80 engelli vatandaş, dolandırıldığını öğrenince şikayetçi olduğu kadının yakınlarından gönderilen mesajda, "Tereyağ gibi eritirim seni" tehdidi aldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yüzde 80 engelli ve çalışamaz raporu bulunan Mustafa Varol Korkmaz, nişanlandıktan 10 gün sonra nişanlandığı kadının barlarda çalıştığını öğrendi. Kadın tarafından dolandırılan ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu için de kadının yanındaki adamlar tarafından önce tehdit, ardından darp edildiğini dile getiren engelli vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor.

Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Yüzde 80 engelli ve çalışamaz raporu bulunan 46 yaşındaki Mustafa Varol Korkmaz, 19 Kasım 2018’de sosyal medyadan tanıştığı Necla U. ile nişanlandı. Toplam 12 bin lira masraf yapan Korkmaz, ardından nişanlandığı kişinin barlarda çalıştığı bilgisine ulaştı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Muğla’da 3-5 kişiyi daha dolandırdı"

Yüzde 80 engeli bulunan Korkmaz, yaşadığı korku dolu süreç ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Nişanlandığım kişinin hayat kadını ve pavyonlarda çalıştığını öğrendim. Beni dolandırdığını fark ettim. Bu kişinin amacı evlilik değil. Tek kurban ben değilim. Muğla’da 3-5 kişiyi daha dolandırmış. Başka kurban olmaması için mücadele etmeye karar verdim" dedi.