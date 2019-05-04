HABER

Dolandırılan yaşlı adama Ataşehir Belediyesi’nden tekerlekli sandalye

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Dolandırıcılar tarafından akülü sandalye vaadiyle kandırılan 68 yaşındaki yürüme engelli Abdullah Çetinkaya’ya Ataşehir Belediyesi sahip çıktı.

Dolandırılan yaşlı adama Ataşehir Belediyesi’nden tekerlekli sandalye

İSTANBUL,(DHA)- Dolandırıcılar tarafından akülü sandalye vaadiyle kandırılan 68 yaşındaki yürüme engelli Abdullah Çetinkaya’ya Ataşehir Belediyesi sahip çıktı. Çetinkaya’ya Belediye akülü sandalye hediye etti.

Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde yaşayan yürüme engelli Abdullah Çetinkaya’ya akülü sandalye bağışlayacaklarını söyleyen dolandırıcılar, Çetinkaya’dan sandalyenin vergisi ödemesini istedi. Çetinkaya, hayalini kurduğu akülü sandalyeye kavuşma isteği ile kira parasını dolandırıcılara kaptırdı. 10 yaşında geçirdiği hastalıktan dolayı sağ bacağını kaybeden Abdullah Çetinkaya’ya ise Ataşehir Belediyesi sahip çıktı.

YAŞLI ADAMA BELEDİYE ERZAK YARDIMINDA DA BULUNULACAK

Yaşlı adamı ziyaret ederek akülü sandalyeyi teslim eden Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, ayrıca Ataşehir Belediyesi’nin düzenli olarak 68 yaşındaki Çetinkaya’ya erzak yardımında da bulanacağını söyledi.

Akülü sandalyeye kavuştuğu için duygulanan Abdullah Çetinkaya, Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“AKÜLÜ SANDALYEME KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Akülü sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Çetinkaya, Şunları söyledi:

“Daha önceden bana birisi akülü araba hediye etmek istediğini söyledi. Koyacak yerim olmadığı için bu arayayım istemedim. Onlar iyi kalpli insanlardı. Onlar çok rica edince ben de kıramadım ve kabul ettim. Fakat 3 sene olmasına rağmen o sandalye gelmedi. Ekmek almaya giderken önüme birisi çıktı. Ve bana akülü sandalye aldıklarını söyledi. Ben de bu şahsı önceden bana yardım edeceğini söyleyen kişi sandım ve güvendim. Fakat dolandırıymış. Bana akülü sandalyeyi getirdiğini söyledi. Bu sandalyeyi alabilmem için vergisini ödemem gerektiğini ifade etti. Ben dolandırıcı olduklarını anlatınca karakola gittim. Güvenlik kameralarına da bakıldı fakat bütün dükkanların kamera arşivi bir günlük tutuluyor.

Ataşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çok alakalılar. Böyle yardımlar yaptıkları için teşekkür ediyorum. “

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, yaşlı adama sandalyesini hediye ederek uzun ömürler diledi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Dolandırılan yaşlı adama Ataşehir Belediyesi’nden tekerlekli sandalyeDolandırılan yaşlı adama Ataşehir Belediyesi’nden tekerlekli sandalyeDolandırılan yaşlı adama Ataşehir Belediyesi’nden tekerlekli sandalye

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Sakin şehirlerin yeni gözdesi: KemaliyeSakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye
Kedisi Minnoş’u bulana en organik ödülKedisi Minnoş’u bulana en organik ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kapattı

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kap

Konya'da işçi servisi TIR'la çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 5 kız çocuğu yakalandı

Yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 5 kız çocuğu yakalandı

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Muş'ta sel ve su baskını

Muş'ta sel ve su baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.