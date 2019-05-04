Dolandırılan yaşlı adama Ataşehir Belediyesi’nden tekerlekli sandalye

Yaşlı adamı ziyaret ederek akülü sandalyeyi teslim eden Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, ayrıca Ataşehir Belediyesi’nin düzenli olarak 68 yaşındaki Çetinkaya’ya erzak yardımında da bulanacağını söyledi.

Akülü sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Çetinkaya, Şunları söyledi:

“Daha önceden bana birisi akülü araba hediye etmek istediğini söyledi. Koyacak yerim olmadığı için bu arayayım istemedim. Onlar iyi kalpli insanlardı. Onlar çok rica edince ben de kıramadım ve kabul ettim. Fakat 3 sene olmasına rağmen o sandalye gelmedi. Ekmek almaya giderken önüme birisi çıktı. Ve bana akülü sandalye aldıklarını söyledi. Ben de bu şahsı önceden bana yardım edeceğini söyleyen kişi sandım ve güvendim. Fakat dolandırıymış. Bana akülü sandalyeyi getirdiğini söyledi. Bu sandalyeyi alabilmem için vergisini ödemem gerektiğini ifade etti. Ben dolandırıcı olduklarını anlatınca karakola gittim. Güvenlik kameralarına da bakıldı fakat bütün dükkanların kamera arşivi bir günlük tutuluyor.

Ataşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çok alakalılar. Böyle yardımlar yaptıkları için teşekkür ediyorum. “

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, yaşlı adama sandalyesini hediye ederek uzun ömürler diledi.

