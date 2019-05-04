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Dolandırılan yaşlı adama Ataşehir Belediyesi’nden tekerlekli sandalye

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Dolandırıcılar tarafından akülü sandalye vaadiyle kandırılan 68 yaşındaki yürüme engelli Abdullah Çetinkaya’ya Ataşehir Belediyesi sahip çıktı.

İSTANBUL,(DHA)- Dolandırıcılar tarafından akülü sandalye vaadiyle kandırılan 68 yaşındaki yürüme engelli Abdullah Çetinkaya’ya Ataşehir Belediyesi sahip çıktı. Çetinkaya’ya Belediye akülü sandalye hediye etti.

Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde yaşayan yürüme engelli Abdullah Çetinkaya’ya akülü sandalye bağışlayacaklarını söyleyen dolandırıcılar, Çetinkaya’dan sandalyenin vergisi ödemesini istedi. Çetinkaya, hayalini kurduğu akülü sandalyeye kavuşma isteği ile kira parasını dolandırıcılara kaptırdı. 10 yaşında geçirdiği hastalıktan dolayı sağ bacağını kaybeden Abdullah Çetinkaya’ya ise Ataşehir Belediyesi sahip çıktı.

YAŞLI ADAMA BELEDİYE ERZAK YARDIMINDA DA BULUNULACAK

Yaşlı adamı ziyaret ederek akülü sandalyeyi teslim eden Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, ayrıca Ataşehir Belediyesi’nin düzenli olarak 68 yaşındaki Çetinkaya’ya erzak yardımında da bulanacağını söyledi.

Akülü sandalyeye kavuştuğu için duygulanan Abdullah Çetinkaya, Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“AKÜLÜ SANDALYEME KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Akülü sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Çetinkaya, Şunları söyledi:

“Daha önceden bana birisi akülü araba hediye etmek istediğini söyledi. Koyacak yerim olmadığı için bu arayayım istemedim. Onlar iyi kalpli insanlardı. Onlar çok rica edince ben de kıramadım ve kabul ettim. Fakat 3 sene olmasına rağmen o sandalye gelmedi. Ekmek almaya giderken önüme birisi çıktı. Ve bana akülü sandalye aldıklarını söyledi. Ben de bu şahsı önceden bana yardım edeceğini söyleyen kişi sandım ve güvendim. Fakat dolandırıymış. Bana akülü sandalyeyi getirdiğini söyledi. Bu sandalyeyi alabilmem için vergisini ödemem gerektiğini ifade etti. Ben dolandırıcı olduklarını anlatınca karakola gittim. Güvenlik kameralarına da bakıldı fakat bütün dükkanların kamera arşivi bir günlük tutuluyor.

Ataşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çok alakalılar. Böyle yardımlar yaptıkları için teşekkür ediyorum. “

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, yaşlı adama sandalyesini hediye ederek uzun ömürler diledi.

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