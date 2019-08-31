HABER

Dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Samsun’da kurduğu mantar üretim tesisi işinde dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor.37 yaşındaki kadın girişimci Ayşe Geçer, 2017 yılında İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi’nde borçlanarak 2 adet mantar üretim tesisi açtı.

Dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor

Samsun’da kurduğu mantar üretim tesisi işinde dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor.
37 yaşındaki kadın girişimci Ayşe Geçer, 2017 yılında İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi’nde borçlanarak 2 adet mantar üretim tesisi açtı. İddiaya göre, tesislerin bir kısmını yeğeninin üzerine yapan kadın, daha sonra anlaşmazlık yaşamaya başladı. Anlaşmazlığın ardından yeğeninin, tesisleri elinden aldığını ileri süren Ayşe Geçer, kendisine yaklaşık 100 bin lira da borç kaldığını söyledi. Mantar tesislerini boşaltmak zorunda kalan Geçer, yeniden üretim yapmak için yardım bekliyor.

“Tesislerimi elimden aldı”
2017 yılında kültür mantarı üretmeye karar verdiğini ifade eden Ayşe Geçer, “O zamanlar ‘Genç Çiftçi’ projesinden yararlanmak istedim ancak eşimin sigortası olduğu için yararlanamadım. Bu sefer borç yapıp ipotek edip kültür mantarı yaptığım bu tesisleri açtım. Yanımda işi olmayan ablamın oğlu yaşıyordu. İşletmeyle ilgili bazı evrakları ablamın oğlunun üzerine yaptık. İlk üretimi yaptıktan sonra bu işte para olduğunu gören ablamın oğlu benden para talep etti. Sonraları aramızda anlaşmazlık çıktı. Biz de onunla bütün bağlarımızı kopardık. Bunun sonucunda ‘buraların hepsi benim’ dedi ve tesisimi elimden aldı. Ben bu tesisi kiralamıştım. Hiçbir kirayı ödememiş. Halbuki bu işletmeyi benim borçlanarak yaptığımı biliyordu. Sonra bu kişiye ulaşamadık ve tesisleri bırakıp kaçtı” dedi.

“Bana bir yardım eli uzatılsın”
Tesislerini geri aldığını ancak şu anda üretim yapacak maddi imkanının olmadığını kaydeden Geçer, şunları kaydetti: “Gitmediğim hiçbir kapı kalmadı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın projelerini görünce ağlıyorum. Hırslanıyorum. Ama imkanım kalmadı benim. Devletimizden yardım bekliyorum. Yaklaşık 1 yıl kadar ben evimden çıkamadım. Depresyona girdim. Devlet büyüklerimizin bana el uzatmasını istiyorum. Çünkü benim bütün gelirim bu tesisler. Bir yere girip çalışarak ben asla borcumu ödeyemem. Borçlarım 100 bin liraya kadar ulaştı. Lütfen bana bir el uzatılsın. Sesimi duysunlar. Bir şeyleri çabalayıp başarmak için çok uğraştım ama hayal kırıklığı yaşadık. Yeniden üretim yapıp borçlarımı kapatmak istiyorum. Bana yapılacak yardımı da geri ödemeli istiyorum.”

Dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor

Dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor

Dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor

Dolandırıldığını iddia eden kadın girişimci yardım bekliyor

PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Viaport Marina’da 30 Ağustos coşkusuViaport Marina’da 30 Ağustos coşkusu
'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat için istenen ceza belli oldu

Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu

TEM’de feci kaza! Yaralılar var

'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı

Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Tekirdağ'da orman yangını!

Tekirdağ'da orman yangını!

İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.