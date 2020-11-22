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Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti, bıçaklandı

22.11.2020 12:51 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bir gayrimenkul şirketinde genel müdürlük yaparken dolandırıldığını iddia eden 30 yaşındaki adam, konuşmak için gittiği eski patronu ve oğlu tarafından bıçaklandı.

Esenyurt’ta bir gayrimenkul şirketinde genel müdürlük yaparken dolandırıldığını iddia eden 30 yaşındaki adam, konuşmak için gittiği eski patronu ve oğlu tarafından bıçaklandı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz aylarda Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, 30 yaşındaki Sefa Güngördü, bir gayrimenkul şirketinde genel müdür olarak çalışırken iş yeri sahibi tarafından 50-60 bin lira arasında dolandırıldı. İş yerinden ayrılan Güngördü, aynı yerde çalışan başka bir çalışanın firma sahipleri ile kavga etmesi sonucu polise şikayet edildi. İddiaya göre iş yeri sahipleri, Güngördü’nün söz konusu çalışanı azmettirdiğini söyledi. Konuyla ilgili eski patronu ile konuşmaya giden Güngördü, ekmek bıçağı ile karın bölgesinden üç kez bıçaklandı. Yaşanan olay sonrası genç adam 2 gün yoğun bakımda tedavi görürken, yakalanan söz konusu kişiler ise 2 buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Hala tehdit edildiğini ileri süren Güngördü, davanın peşini bırakmayacağını söyledi.

“Arkamdan dolaşıp, ekmek bıçağı ile üç yerimden bıçakladı”
Firmada genel müdür olarak işe başladığını, daha sonra ise dolandırıldığını söyleyen Güngördü, “Dolandırıldığımı fark ettiğimde işten ayrıldım. Daha sonra orada yetkili iken işe aldığım bir personelin de hakkı yeniliyor, dolandırılıyor. O da hakkını istemeye gittiğinde baba oğul bunu dövüyor, karakolluk oluyorlar. Karakolda ifadelerinde beni azmettirici olarak yazdırıyorlar. Konunun benle alakası olmadığını kavga ettiği kişi de biliyor. O da benle bu konunun alakası olmadığını zaten mahkemede ifadesinde söyledi. Bu şahıslar beni hem dolandırıp hem de karakolda ifade vermeye gittikten sonra konuşmaya gittim. Konuşmaya gittim, sakinliğim kamera kayıtlarında da belli. Firma sahibi üstüme yürüdü, o sırada da oğlu arkamdan dolaşıp beni sırtımdan ekmek bıçağı ile üç yerimden bıçakladı” dedi.
Hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen Güngördü, “Şahıslar şu anda serbest, bu işin garip tarafı zaten oradan başlıyor. Ben ambulansa bindirilirken olay yerinde benim vurulduğumu bana anlatan görgü tanığı vardı ama benim ifademi almamışlar. Yan yana bir sürü kurumsal firma kamerası vardı, 30 tane de en az polis vardı ama hiçbiri güvenlik kamerası peşine düşmemiş. Ben ayağa kalktıktan sonra kamera kaydının dosyada olmadığını görünce kendim kayıtların peşine düştüm, zor da olsa çıkarttırdım kayıtları. Mahkeme devam ediyor, şahıslardan tehdit alıyorum. Tanımadığım insanlardan alakasız telefonlar alıyorum. Dükkanımın önüne gelip fotoğraflar çekiyorlar. Değişik değişik psikolojik baskılar görüyorum ama durmayacağım” diye konuştu.

Bıçaklama anı güvenlik kamerasında
Yaşanan olayın anları ise çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Güngördü’nün baba ve oğlu konuşmak için beklediği ve siyah bir arabanın kendisine yanaştığı yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Güngördü baba ile konuşurken, oğlu arkadan defalarca kez onu bıçaklıyor.

Dolandırıldığını iddia ettiği eski patronuyla konuşmaya gitti, bıçaklandı

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