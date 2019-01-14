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Dolandırıldıklarını iddia eden besiciler Yalova'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:40 | Son Güncelleme

Farklı kentlerden gelen besiciler, dolandırdıkları iddiasıyla 3 kişi ve 2 firma hakkında suç duyurusunda bulundu

Sattıkları büyükbaş hayvanlara karşılık kendilerine sahte senet verildiğini ileri süren, farklı kentlerden gelen 5 besici, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıldıkları iddia eden besiciler, avukatlarıyla Yalova Adliyesi önünde bir araya geldi.

Besiciler adına açıklama yapan avukat Yakup Taşçı, kendisini E.S.A olarak tanıtan S.A'nın yanı sıra 2 şahıs ve 2 firmayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Hukuki süreci başlattıklarını dile getiren Taşçı, şunları kaydetti:

"Canlı hayvan satışıyla alakalı büyük bir problem vardı. Bir müvekkilimizden 1,5 milyon liralık hayvan alınmış. Diğerinden 450 bin, bir başkasından 175 bin ve daha sayabileceğimiz onlarca mağdur. Türkiye'nin her yerinde mağdurlar var. Herhangi bir bölge ile sınırlı değildir bu. Ağrı'da, Samsun'da, Sivas'ta, Şanlıurfa'da, Yozgat'ta, Kars'ta var. Birçok kişiyi dolandırmışlar. Hayvan alıyorlar senet veriyorlar. Senetlerde bulunan cirolardaki şirketleri aradığımızda bizim böyle bir senedimiz yoktur, hatta böyle bir şirket yoktur diyorlar."

- "Biz paramızın ödenmesini talep ediyoruz"

Mağdurlardan Samsun'un Kavaklı ilçesine bağlı Muhsinli Mahallesi Muhtarı İhsan Tuluk, kendisini dolandırdığını iddia ettiği S.A'yı iyi tanıdığını ifade etti.

S.A ile daha önceden iş yaptığını fakat böyle bir şey yaşamadığını dile getiren Tuluk, şöyle konuştu:

"Bana bugüne kadar hiç yanlış yapmadı. Şimdi bundan sonra yanlışı devam ediyor. Telefonlarıma çıkmıyor. Kızlarıma arattığımda da ben sizi tanımam, siz kimsiniz diyor. 400 bin lira kardeşimin, 180 bin lira da benim mağduriyetim var. Bana verilen çeklerin, senetlerin tamamı sahtedir. Biz mağduruz. Sonuna kadar gideceğiz. Biz paramızın ödenmesini talep ediyoruz. Bizi kandırdı. Şu kadar servetim var, bunlar, şunlar benim dedi. Hepsi tamamen yalan. Benden 50'nin üzerinde büyükbaş hayvan aldı. Ben 35 yıllık köy muhtarıyım. Aşağı yukarı 1,5 senedir peşindeyim. Bu konuda devlet büyüklerinden destek bekliyoruz."

Ağrı Hamur Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tekin Keser de 1,5 milyon lira alacağını tahsil edemediğini dile getirerek "Bu şahısın bize verdiği bütün senetler sahte. Biz mağdur insanlarız. Biz kendimiz köylüyüz. Bizim geçimimiz hayvancılık. Bu adam şimdiye kadar hepimizi mağdur etmiş. Daha ismini bilmediğimiz insanlar var. 6 aydır evimize gidemiyoruz. 291 hayvanımı 11 bin 600 liradan sattım. Adam elini kolunu sallayarak ortada geziyor." dedi.

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Besiciler büyükbaş hayvan dolandırıcılık suç duyurusu Yalova

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