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Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, telefonla dolandırılmaya çalışıldığını karakola gidince öğrendi.Hemit Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Uğur’u telefonla arayan bir şahıs, kendisini ‘polis’ olarak tanıtarak, banka hesaplarının bloke olduğunu belirtti.

Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, telefonla dolandırılmaya çalışıldığını karakola gidince öğrendi.
Hemit Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Uğur’u telefonla arayan bir şahıs, kendisini ‘polis’ olarak tanıtarak, banka hesaplarının bloke olduğunu belirtti. Şoke olan çiftçi Uğur, apar topar ilçe merkezindeki polis karakoluna gitti. Karakoldan aranmadığı söylenen çiftçi Mehmet Uğur, dolandırılmaya çalışıldığını fark etti. Çiftçi Uğur, vatandaşlara uyarıda bulunarak, telefonla gelen aramalara karşı uyanık olmalarını istedi.

Dolandırılmak istenen çiftçi karakola gidince gerçeği öğrendi

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