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Dolandırılmaktan bankadaki sivil polisler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kendisini telefonda 'jandarma başçavuş' diye tanıtan dolandırıcının isteği üzerine, 13 bin TL yatırmak için bankaya giden emekli İsmail D.'ye (69), bankada tesadüfen bulunan sivil polisler engel oldu.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kendisini telefonda 'jandarma başçavuş' diye tanıtan dolandırıcının isteği üzerine, 13 bin TL yatırmak için bankaya giden emekli İsmail D.'ye (69), bankada tesadüfen bulunan sivil polisler engel oldu.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi üzerinde bulunan bir bankada geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail D.'yi cep telefonundan bir kişi aradı. Telefonda kendisini Kayseri Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat biriminde görevli başçavuş diye tanıtan dolandırıcı, İsmail D.'ye, bankada parası olup olmadığını sordu. Kimliği belirlenemeyen dolandırıcının sorusuna, İsmail D., "Hesabımda 113 bin Türk Lirası var" karşılığını verdi. Bunun üzerine dolandırıcı, İsmail D.,'ye "Operasyon yapılıyor, 13 bin TL'sini çekerek göndereceğim hesap numarasına yatır" dedi.
Operasyon yapıldığı söylenince telaşlanan ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bankaya giden İsmail D., burada tesadüfen bulunan sivil polislerle konuşunca dolandırılmak üzere olduğunu fark etti. Hiçbir kolluk kuvvetinin 'operasyon yapılıyor' adı altında para isteğinde bulunmayacağını İsmail D.'ye anlatan polisler, mağduru para yatırmaktan vazgeçirdi. Polis, İsmail D.'yi arayan cep telefonun numarasının kime ait olduğunu ve aramayı yapanın kim olduğunu tespit etmeye çalışırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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