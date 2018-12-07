Dolandırılmaktan kurtuldu, kredi çektiği için dolandırıcıdan şikayetçi oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğretmen N.G., telefon dolandırıcısının hesabına 20 bin lirayı yatırmaktan son anda vazgeçti. Polise başvuran N.G., bankadan kredi çektiği için mağdur olduğunu belirterek, şikayetçi oldu.

​Keşan'daki bir okulda öğretmenlik yapan N.G.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini 'başkomiser' olarak tanıttı. Bu kişi, okuldaki öğrencilerden bazılarının FETÖ üyesi olduğunu ve okulun kablosuz internetini kullanarak yasadışı işlemler yaptıklarını iddia ederek 20 bin lira istedi. N.G., bir bankanın şubesine giderek 20 bin lira kredi çekti. Bir süre sonra kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu fark eden N.G., parayı verilen hesaba yatırmaktan vazgeçti.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran N.G., bankadan kredi çektiği için mağdur olduğunu kaydederek, şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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