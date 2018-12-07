HABER

Dolandırılmaktan kurtuldu, kredi çektiği için dolandırıcıdan şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 16:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğretmen N.G., telefon dolandırıcısının hesabına 20 bin lirayı yatırmaktan son anda vazgeçti. Polise başvuran N.G., bankadan kredi çektiği için mağdur olduğunu belirterek, şikayetçi oldu.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğretmen N.G., telefon dolandırıcısının hesabına 20 bin lirayı yatırmaktan son anda vazgeçti. Polise başvuran N.G., bankadan kredi çektiği için mağdur olduğunu belirterek, şikayetçi oldu.
​Keşan'daki bir okulda öğretmenlik yapan N.G.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini 'başkomiser' olarak tanıttı. Bu kişi, okuldaki öğrencilerden bazılarının FETÖ üyesi olduğunu ve okulun kablosuz internetini kullanarak yasadışı işlemler yaptıklarını iddia ederek 20 bin lira istedi. N.G., bir bankanın şubesine giderek 20 bin lira kredi çekti. Bir süre sonra kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu fark eden N.G., parayı verilen hesaba yatırmaktan vazgeçti.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran N.G., bankadan kredi çektiği için mağdur olduğunu kaydederek, şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
Isparta'daki büst hırsızlığının son şüphelisi de tutuklandıIsparta'daki büst hırsızlığının son şüphelisi de tutuklandı
Kalp krizi geçiren coğrafya öğretmeni hayatını kaybettiKalp krizi geçiren coğrafya öğretmeni hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

İlk kez denediği uyuşturucu liseli Serhat'ın sonu oldu!

İlk kez denediği uyuşturucu liseli Serhat'ın sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.