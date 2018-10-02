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Dolandırılmaktan polisler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, polis oldukları yalanını söyleyen dolandırıcıların telefon ile sosyal medyadan ulaştığı 2 kişi, kendilerine verilen hesap numarasına toplam 25 bin TL yatırmak üzereyken, sivil polislerce engellendi.  Camicedit Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine gelen Osman B.'nin (48), telefonda telaşlı halde konuşarak, hesap numarası sorması ve banka memurlarının uyarılarına rağmen konuşmasını sürdürmesi, bankada bulunan sivil polislerin dikkatini çekti.

Dolandırılmaktan polisler kurtardı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, polis oldukları yalanını söyleyen dolandırıcıların telefon ile sosyal medyadan ulaştığı 2 kişi, kendilerine verilen hesap numarasına toplam 25 bin TL yatırmak üzereyken, sivil polislerce engellendi.
Camicedit Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine gelen Osman B.'nin (48), telefonda telaşlı halde konuşarak, hesap numarası sorması ve banka memurlarının uyarılarına rağmen konuşmasını sürdürmesi, bankada bulunan sivil polislerin dikkatini çekti. Polisler, Osman B.'nin yanına gelerek, kimliklerini gösterip, kiminle konuştuğunu ve ne işlem yapacağını sordu. Osman B., sivil polislere ''Telefondaki polismiş. Hesabımın terör örgütlerinin eline geçtiğini, temize çıkmam için verdikleri hesap numarasına 15 bin TL yatırmam gerektiğini söylediler. Ben de bunun için geldim'' deyince dolandırılmak istendiği ortaya çıktı. Bu sırada Mustafa Ö. (65) de aynı bankaya gelip, kağıda yazdığı hesap numarasına 10 bin TL yatırmak istediğini söyleyince banka çalışanları, polise bildirdi. Mustafa Ö., polise, sosyal medyadan tanımadığı kişinin 'Polisim' diyerek kendisine ulaştığını, hesabının terör örgütünün eline geçtiğini ve operasyon yapıp, bu kişileri yakalamaları için vereceği hesaba 10 bin TL yatırması gerektiğini söylediğini anlattı. Mustafa Ö.'nün de dolandırılmak istendiği anlaşıldı. Polisler, Osman B. ile Mustafa Ö.'nün kendilerine verilen hesaba para yatırmalarına engel olurken, dolandırıcıların tuzağını anlattı. İkili, emniyete götürülüp, ifadesi alınırken, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Polis, olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

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Dolandırılmaktan polisler kurtardı

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